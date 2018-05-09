Deligöz “Yıkamayacaksınız”

24 Haziran seçimleriyle ilgili sürecin işlediğini ve Erzurum için aday adaylığına başvurduğunu belirten Milletvekili Deligöz, “Önümüzde yepyeni bir dönem var. AK Parti olarak başarı kriterimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinin, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesinin tek yolu, yönetim sistemini buna uygun hale getirmekti. Şükürler olsun ki bunu benimde Erzurum Milletvekili olarak bulunduğum AK Parti Hükümeti gerçekleştirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda seçim manifestosunu paylaştığını belirten Deligöz açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Yakın bir zamanda projelerimiz de açıklanacaktır. AK Parti Genel Merkezimiz, AK Parti Teşkilatlarımız, AK Parti Milletvekillerimiz, Bakanlarımız, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aralıksız çalışmaktayız. Biz manifestomuzu, projelerimizi açıklarken muhalefetin tek bir derdi var. O da Reis-i Cumhurumuzu yıkmak düşüncesidir. Ancak Türk Milleti var oldukça muhalefete sesleniyorum, yıkamayacaksınız. Onun için dua eden eller, onun ile birlikte atan kalpler oldukça muhalefetin işi göle maya çalmaktır. Seçim sloganlarını bile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cümlelerinden çıkararak “tamam” şeklinde yapıyorlar. Dün Twitter’dan tüm şer cepheleri bir çalışma başlattılar. Burada da gördük ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HDP eski Genel Başkanı tutuklu sanık Selahattin Demirtaş aynı görüştüler. Her biri ayrı bir kesimi temsil eden bu siyasi partilerin bu şekilde tweetler atması seçmenleri açısından nasıl karşılanacak yakında göreceğiz. Bunun yanı sıra atılan tweetler incelendiğinde en büyük destekçileri Pensilvanya merkezli Amerika’dan ve Avrupa’dan aldıkları görülmüştür. Gönderilen tweetler incelendiğinde yüksek bir oranda Amerika’dan tweet atıldığı bellidir. Bir kısım tweette bot hesaplardan atılmaktadır. Bunların işi gücü budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında Mehmet Akif’in dizeleri ile getirdiği gibi “Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye, İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, Bir Süleyman daha lazım, yeniden bir de Sinan. Bunların var mı sizin listede hiç benzeri; yok. Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun karnım tok.” Halkımızın bu kuru laflara karnı tok, bunu biliyoruz. 24 Haziran seçimlerinde bir hüsran daha yaşayacaklar, ancak yine bunlar tamam değil devam diyecekler, çünkü yenilgi bunların ruhlarında var.”

Son olarak 11 Mayıs Cuma günü B.B. Erzurumspor’un playoff yolunda Ümraniyespor ile saat Kazım Karabekir Stadyumunda karşı karşıya geleceğini hatırlatan Deligöz, “Tüm Erzurumlu hemşerilerimizi maça davet ediyorum. İstanbul deplasmanı öncesi avantajlı bir skor elde edip bu sene süper lige çıkacağız. Ayrıca Erzurum’da bu günlerde Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı değerli kitap dostları için stantlarını açmıştır. Tüm kitapseverleri 08-13 Mayıs tarihleri arasında fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum.” diye konuştu.