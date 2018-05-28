Deligöz’den teşekkür mesajı

Mitinge iştirak eden on binlerce hemşehrisine teşekkürü bir borç bildiğini beyan eden Deligöz, “AK Partimizin kurulduğu ilk günden itibaren kıymetli hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize büyük bir destek ve teveccüh göstermişlerdir. Gerek 1 Kasım 2015 seçimlerinde gerekse 16 Nisan referandumunda şehrimizi ilk sıralara taşımışlardır. 24 Haziran da yapılacak seçimler öncesinde AK Partimiz ilk mitingini kale şehrimiz Erzurum’da yapmıştır. Yapılan bu mitingimiz de aziz şehrin kadirşinas insanları yine örnek bir katılıma imza atmışlardır. Halkımızdan aldığımız destek tüm Türkiye’ye güzel bir mesaj vermiştir. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz bu içten ve samimi desteklerini 24 Haziran’a kadar artarak sürdürecek ve seçimlerde yine rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin yanında olduklarını göstereceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayı olması ve iftar saatine kısa bir süre kalmasına rağmen bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, selam ve saygılar sunuyorum.” diye konuştu.