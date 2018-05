Deligöz’e nafaka teşekkürü

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu’nun kurucusu İlknur Birsel, eşlerinden ayrıldıktan sonra "süresiz yoksulluk nafakası" adı altında eski eşlere nafaka ödeyen ve bu nedenle mağduriyet yaşayanların bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek bu konuda haykırışlarına TBMM’de ses olan Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’e teşekkür ettiler.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlknur Birsel, “Bizler ilk olarak sosyal medyada örgütlenerek bir platform kurduk. Ancak geçen süre içerisinde çaldığımız her kapı yüzümüze kapandı. Hiçbir yetkili bizlerin sorunlarına çözüm olmayı bırakın bizim derdimizi bile dinlemedi. Bizler bu konuda mağdur aileleri ile birlikte bir milyonu aşan kişileriz. Daha önce bu konuyla ilgili olarak basın açıklaması yapmıştık. Ortada “süresiz nafaka” mağduriyeti var ve bu mağduriyet bir an önce giderilmelidir. Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “Adalet Bakanlığımız ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız çalışmalar yapmaktadır. Bizler Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu üyeleri olarak Sayın Milletvekilimize teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kendisini tanımaktan dolayı oldukça mutlu olduk. Kendisi bizlere kapılarını sonuna kadar açan mütevazı ve milletin vekilliği kelimesinin anlamını tamamıyla halka veren birisidir. Bizler İstanbul’dan yola çıktığımız zaman TBMM’de 3 günlük ziyaretçi yasağı olduğu yolda öğrendik. AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Orhan Deligöz’e durumu bildirdiğimiz de hemen bizler için özel bir izin aldı. Daha sonra ziyaretimiz sırasında ilgili bakanlarımız ile telefonda görüştü. Bizlerin haykırışlarına TBMM’de ses oldu. Keşke daha önce milletvekilimize mesaj atsaydık ve kendisini daha önceden tanımış olsaydık. Bu konuda Erzurum halkı oldukça şanslıdır. Sosyal medyadan yazılanlara cevap veren cep telefonu numarasını canlı yayında açıklayan bir milletvekiline sahipler. Ben kendisine milletin adayı ve milletin vekili diyorum. Bir kez daha ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz.” diye konuştu.

AK Parti olarak halkın sorunlarına hiçbir zaman kayıtsız kalınmadığını ve özellikle boşandıktan sonra süresiz nafaka ödeyen kişilerin ömür boyu travma yaşayabildiklerini ve insanların her an artma ihtimali bulunan ve bitmeyen bir borçla karşı karşıya dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz “Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu üyeleri sosyal medya üzerinden bana mesaj gönderdiler. Daha sonra yaptığımız görüşmeler sonucunda epey bir yol kat ettik. Ortada bir sorun varsa AK Parti Hükümeti bu sorunu çözmek için varını yoğunu ortaya koyar. Bizler için “aile” önemli bir kavramdır. Önceliğimiz aile birliğinin bozulmamasından yanadır. Hedefimiz aile yapısını, koruyucu ve önleyici hizmetlerle birlikte güçlendirmektir. Çünkü güçlü aileler güçlü toplumları inşa eder. Ancak bir şekilde boşanma olayı gerçekleşmiş ise de her iki taraf için mağduriyet yaşanmamalıdır. Her iki tarafından mutlu olduğu bir sistem ortaya konacaktır. Bu konuyla ilgili de Adalet Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Emeklerinden ve çalışmalarından dolayı her iki Bakanlığımıza da sonsuz teşekkür ederim. Bizler bir oldukça, beraber oldukça Türkiye Cumhuriyeti tüm engellemeleri aşar. Ben halkımıza ilettikleri tüm sorunlar ile ilgili sabır göstermelerini ve AK Parti hükümetine güvenmelerini istiyorum. Türkiye son 10 yılda dünyada yapılan 10 büyük projeden 5’ini gerçekleştirmiş bir ülkedir. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Ben tüm halkımızdan istikrara devam demelerini, şer ittifakına ve dış güçlere gereken dersi 24 Haziran günü sandıkta vermelerini istiyorum.” diye konuştu.