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05 Mayıs 2018 11:20

Deligöz’e sürpriz karşılama

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirildiğinden dolayı Bayburt AK Parti Milletvekili Temayül Yoklaması için Bayburt’a gitmek üzere Erzurum’a geldi.

Deligöz’e sürpriz karşılama

05 Mayıs 2018 11:20


Erzurum Havaalanında yoğun bir sevgi ile karşılaşan Deligöz, kendisini karşılamaya gelenler ile bir müddet sohbet ettikten sonra Bayburt’a doğru yola koyuldu.


AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile birlikte temayül görevi için Bayburt yolunda açıklamalarda bulunan Deligöz “Hemşehrilerimizin havaalanına gelerek bizleri karşılamasından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Erzurum’a hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine müteşekkirim. Erzurum’dan aday adayı olmak bile bizler için büyük bir gururdur. Yarın temayüle katılacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. AK Parti Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilmemizden dolayı Bayburt Milletvekili Aday Adaylarının temayül yoklamasına katılacağız. Hayırlara vesile olsun” diye konuştu.




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