Demirhan, BB Erzurumspor Başkanlığına yeniden seçildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste halinde yapılan seçimlerde Ali Demirhan yeniden başkan seçildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurulda, 371 delegenin 192’si katılım sağladı ve 190 oy alan Ali Demirhan 3. kez başkan seçildi. Kongrede bir konuşma yapan Başkan Demirhan, “ Söz verdik şampiyon olacağız. Bu kulüp kimsenin babasının malı değil. Sizin sevginize layık olmaya çalışıyoruz. Samimiyetle sizleri seviyoruz. Sizlerin de bizi sevdiğinize inanıyoruz. Erzurumspor bu sezon şampiyon olacak ve PTT 1.Lige çıkacak” dedi.

İŞYE YENİ YÖNETİM

Başkan Ali Demirhan, Zafer Aynalı, Mehmet Tan Özyapar, İbrahim Bulut, Murat Anatepe, Metin Barlak, Celal Emrah Yüce, Abdurrahman Şakiroğlu, Osman Akgül, Uğur Yürekseven, Gökhan Yılmaz, Taner Tugay, Hayrettin Aydın, Kenan Sezer, Ethem Tanrıver, Savcı Kaya, Dilaver Yılmaz, Yunus Kop, Şahin Kara, Vedat Aydın, Haki Baran, Enes Yerdelen, Mustafa Macit, Yıldırım Hakan Oral, Muammer Aydın.