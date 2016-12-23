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23 Aralık 2016 16:46

Demirhan: “Parolamız şampiyonluk”

Demirhan: “Parolamız şampiyonluk”

23 Aralık 2016 16:46

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan, kulüp olarak bu sene şampiyon olmayı hedeflediklerini belirterek, “Parolamız şampiyonluk” dedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesislerinde gerçekleşen basın toplantısına Başkan Ali Demirhan, Asbaşkan Zafer Aynalı ve yönetim kurulu Murat Aslan ve Tuncay Atasever katıldı.
Takımın şampiyonluk yolunda ilerlediğini kaydeden Başkan Demirhan, “Biz geçen sene yönetime geldiğimizde şampiyonluk sözü vermiştik. Allah razı olsun yönetici arkadaşlarımdan, futbolcularla birlikte tek yürek olarak şampiyon olduk. Bu seneye de şampiyonluk parolasıyla çıktık. İlk yarıyı da lider olarak tamamladık. İnanıyorum ki bundan mutlu olmayan kimse yoktur. Yanlış kararlar almışsak kamuoyundan özür diliyorum. Ama Erzurum’un menfaatini düşünüyoruz” dedi.
Takımın gidişatından memnun olmadığını belirten Demirhan, “Bizim seyirci ortalamamız Süper Ligden daha yüksek. Takım çok mu iyi? Ben çok beğenmiyorum. Takım daha iyi olabilirdi. Biz transferlerle, bu heyecanla, bu ilgi ve alakayla daha iyi olabilirdik” diye konuştu.
Şeffaflık konusundaki eleştirilere yanıt veren Ali Demirhan, “Bizim dönemimiz kadar hiçbir dönem şeffaf olmadı. Biz kim ne para vermiş ne kadar bağış yapmış hepsini koyduk ortaya. Hatta biz muhasebe bilgilerini de paylaşmaya hazırız. Biz buraya nüfuz kullanmak için gelmedik. 2.5 milyon TL ödememiz var. Takımın emanet olarak 700 bin TL aldığı para var. Toplam borcumuz 3 milyon 200 bin lira. Gelirimiz de maç ve bilet gelirleri hariç 3 milyon lira. O yüzden ekonomik olarak ne iyi ne de kötüyüz” şeklinde konuştu.



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