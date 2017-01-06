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06 Ocak 2017 17:09

Deniz Feneri Derneği’nden ETSO’ya ziyaret

Deniz Feneri Derneği’nden ETSO’ya ziyaret

06 Ocak 2017 17:09

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Derneğin, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve şube başkanları ile birlikte ETSO’ya gelen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir’le bir süre görüştü. ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Genel Başkanı Cengiz, dernek faaliyetleri ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Derneğin, faaliyet şekli ve yöntemiyle insani yardım kuruluşları arasında farklı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cengiz, son 10 yıldan bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi
Türkiye’de yardım kuruluşlarının ortak kullanabileceği bir bilgi bankası oluşturulmasının, yardımların gerçek ihtiyaçlılara ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cengiz, “Bizim kayıtlarımızda toplam 700 bin aile var. Her birinin 5 kişiden oluştuğu varsayılırsa bu rakam 3 milyon 500 bin kişiye tekabül ediyor. 1998 yılından bu yana yaptığımız her yardımın belgesi, 2000 yılından bu yana da dijital arşivimiz var. Şu anda sayısı 5 milyona ulaşan yardım dosyası mevcut. Ayrıca bizim herhangi bir cemaatle ilgimiz olmadığı gibi, insanlığa hizmetin dışında da bir ideolojimiz yok” diye konuştu.
ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Demir ise, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, yardım kuruluşlarının ortak kullanabileceği bilgi bankası fikrinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Yardım çalışmalarında koordinasyonun çok önemli olduğunu kaydeden ETSO Başkan Vekili Demir, “Devletimizin ve milletimizin halis niyetle hizmet eden, özverili ve hizmetlerini şeffaf bir şekilde yürüten yardım kuruluşlarına ihtiyacı var” dedi.
Toplantının ardından Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Cengiz, ETSO Başkan Vekili Şevket Demir’e bir kitap seti hediye etti. Başkan Vekili Demir de Genel Başkan Av. Mehmet Cengiz’e, ziyaretin anısına ETSO logolu kristal bir plaket takdim etti.



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