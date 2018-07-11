Çelebi, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirilen Ziya Selçuk’un eğitim camiası tarafından tanınan ve sevilen bir kişi olduğunu belirten Çelebi, Ziya Selçuk’un akademik, Milli Eğitim Bakanlığındaki bürokrasi ve özel sektör tecrübesi dolayısıyla geçmişteki yapılan hatalardan ders alarak eğitimde yeni bir dönem başlatmasını bekliyoruz. DES olarak her zaman Milli Eğitim Bakanlığı’na eğitimci bürokratları atanmasını ve tebeşir tozu yutmuş eğitimcilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nı yönetmesini istedik ve nihayet bu isteğimiz gerçek oldu. Yeni bakanımıza yeni görevinde Sendikamız, üyelerimiz ve eğitim camiası adına başarılar dileriz.” diye konuştu.

DES Genel Başkanı Çelebi, “Biz bu sürecin eğitim sisteminde reform ve yeniden yapılanmaya doğru atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Planlanma ve yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve içinin doğru doldurulması durumunda önemli bir fırsat ve kazanımlara vesile olacağına inanıyoruz. Merkez ve taşra teşkilatı personeli, öğretmen ve yöneticiler; atama, görevde yükselme, ödül ve ceza gibi konularda gerekli tüm düzenlemeleri içeren çağdaş, demokratik, eşitlikçi, adil ve şeffaflık içeren kanun ve yönetmelikleri biran önce çıkarılarak sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamasını bekliyor.” şeklinde konuştu.