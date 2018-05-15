DES Genel Başkanı Çelebi: “İsrail’in katliamını şiddetle kınıyoruz”

İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları nedeniyle Gazze’de masum sivillerin, çocuk ve kadınların yaşamlarını yitirmesinden ve yaralıların çokluğundan büyük üzüntü duyduklarını belirten DES Genel Başkanı İshak Çelebi, yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi;

“İsrail’in kanun tanımaz, insanlık dışı, şımarık ve pervasız saldırısını şiddetle kınıyoruz. İsrail geçmişte olduğu gibi bugünde uluslararası yasaları dikkate almadan, masum sivilleri, çocuk ve kadınları katlederek haksız işgal planlarını sürdürmeye devam etmektedir. Gazze’de insani durumun hızlı ve dramatik şekilde kötüleşmesinden derin endişe duyuyoruz.

BM, İİT, AB başta olmak üzere Dünya insanlık ailesinin ortak kuruluşlarını akan kanı durdurmak için harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin her iki taraf içinde ateşkesi sağlama, şiddete son verme, insani desteğe erişimi artırma, ekonomik ve siyasi destekte bulunma amacıyla sürdürdükleri çabaları ivedilikle artırmasını istiyoruz.

Filistinli kardeşlerimize çağrı yapıyor ve asla yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Türk halkının tüm milletlere rol model olarak Filistinli kardeşlerine gereken her türlü insani yardımı yapacağını ve kendilerini asla yalnız bırakmayacaklarını bilmelerini istiyorum.”