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23 Temmuz 2018 12:34

DES’ten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ziyaret

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Prof.

DES’ten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ziyaret

23 Temmuz 2018 12:34

Dr. Ziya Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk’a başarılar dileyen Çelebi “Çalışanı, etki alanı, hizmet kitlesi ve verdiği hizmetin sonuçları göz önünde alındığında büyük bir camia olan Bakanlığımızın buna bağlı olarak zamanla kangrene dönmüş birçok sorunu olmakla birlikte eğitim camiamız bunun altından kalkacak güçtedir ”dedi.


Çelebi, burada yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmeniz toplumun her kesiminde olumlu karşılanmış olup, sorunların çözümü konusunda eğitim camiamızda yeniden umutlar yeşermeye başlamıştır. İlk icraatlarınızla gönlünü fethettiğiniz eğitim camiası eminim ki bu sorunların çözümünde desteklerini esirgemeyecektir” diye konuştu.


Bakan Selçuk’a Milli Eğitim Bakanlığının Temel sorunları ve çözüm önerileri adlı bir rapor sunan Çelebi, hayati önem taşıdığını düşündükleri sorunlarını çözebildiğimiz takdirde diğer sorunlarında zamanla çözüleceğini söyledi.


Çelebi, sorunları şu ana başlıklar altında şöyle sıraladı;


“Eğitim sistemimizin temel bir felsefesinin olmaması, Bakanlıkta adalet, şeffalık, hesap verilebilirlik ilkeleri yok. Sözleşmeli öğretmenlik yeniden gözden geçirilmeli. Mülakat kaldırılmalı; Etkin bir hizmetiçi eğitim Çağdaş bir denetim sistemi kurulmalı. MEB’te ayrımcılık ortadan kaldırılmalı. 3600 gösterge ve eğitim- öğretime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarını kapsamalı.”




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