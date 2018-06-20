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20 Haziran 2018 14:29

Devlet olmazsa Millet ne yapacak?

Seçim çalışmalarını kapsamına AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Tekman ve Karayazı’da kanaat önderleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi.

Devlet olmazsa Millet ne yapacak?

20 Haziran 2018 14:29

Taşkesenlioğlu’nun programına Karayazılı Hacı Sait Barış dedenin konuşmaları damga vurdu.


Pazar günü yapılacak seçimler öncesi bölge insanı ile yaptığı organizasyonlarla bir araya gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Tekman ve Karayazı ilçesinde seçmenleri dinledi, seçimin önemini anlattı.


Karayazı ilçesinde bir kahvehane sohbetinde yaşlı bir amca bölge insanına adeta tarih dersi verdi. Sait Barış isimli vatandaş ülkenin geçmişte yaşadığı badireleri hatırlatarak, “Ülkemiz 1. ve 2. Dünya Savaşlarının ardında sürekli bir saldırı altında. Geçmişte bu millet çok zulüm çekti, eğer dikkatli olmaz isek yine eski günlere döneriz. Yakın tarihimize bakın, Ermenistan ile Rusya çektiğimiz sıkıntılara bakın. Binlerce Müslümanın kanını döktüler. Ben partizan değilim yalnızca vatanımı, ülkemi düşünüyorum. Doğu Anadolu’nun Kürtleri yüzde 80-90 Müslümandır ve Şafidir. Kuranımız bir, Kitabımız bir, Allah’ımız bir, vatanımız birdir. Doğu’da yaşayan biz Şafi Kürtler olarak her zaman vatanın ve milletin bekasını düşünürüz. İnanın ciğerim yanıyor, Tayyip Bey’e destek verin, Demirtaş’a destek vermeyi. Onların kime hizmet ettiklerini ben okumuş değilim ama biliyorum. Şimdi tıpkı geçmişte olduğu gibi birleşme ve vatana sahip çıkma zamanıdır. Şafi Kürtler olarak Tayyip Erdoğan’a destek vermeliyiz, ululemre itaat etmeliyiz. Devlet olmaz ise millet ne işe yarar? Önce devletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onunda yolu Pazar günü oyumuzu Tayyip Bey’e vermekle olur” dedi.


Kızınıza sahip çıkın


AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu daha sonra Genç Çiftçi Projesinden destek alan gençler ile İş-kur programında çalışanlar ve taşerondan kadroya geçen Tekmanlı hemşehrileri ile bir araya geldi. Bölgenin kızı olarak destek isteyen Taşkesenlioğlu, “ Pazar günü oyunuzu kullanırken bir şeyi dikkate alın. Sana hizmeti vereni mi yoksa hiç hizmet vermeyenimi dikkate almalıyım diye düşünün. AK Parti sizlere hizmet etmeye devam ettiği sürece sizlerde AK Parti’yi desteklemeye devam edeceksiniz. Tekman’ın kızı olarak ben sizlere hizmet etmeye devan edeceğim, inşallah Pazar günü beni mahcup etmeyecek, kızınıza sahip çıkacaksınız” dedi.


Bölgenin kalkınması için mücadele ettiğini hatırlatan Taşkesenlioğlu, “Çocukluğumdan beri benim tek derdim vardı, buraların birlik ve beraberlik içinde büyümesi ve gelişmesi. Bunu elimden geldiği kadar iki yıl boyunca yapmaya çalıştım. Bölgenin önemli sorunlarını çözmek için gayret sarf ettim. Daha yapacak çok işimiz var, bu nedenle ülkemiz için, birliğimiz için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için sizlerden bana destek vermenizi ve sahip çıkmanızı istiyorum” diye konuştu.




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