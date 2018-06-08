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08 Haziran 2018 10:14

DHMİ’den 85.yıl anısına iftar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85.

DHMİ’den 85.yıl anısına iftar

08 Haziran 2018 10:14

Kuruluş Yılı anısına düzenlenen iftar yemeğinde DHMİ çalışanları ve davetliler bir araya geldi. Erzurum Havalimanı Başmüdürü Hanifi Fidan, hava ulaşımında yerli yabancı konuklara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini söyledi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) çalışanları ve davetliler iftarda buluştu.


DHMİ’nin 85. Kuruluş Yılı anısına düzenlenen iftar yemeğine katılım oldukça yoğundu. DMHİ çalışanları ile kamu kurum ve kuruluşları müdürleri iftar sofrasında bir araya geldi.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeği oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.


İftar yemeğine Erzurum Havalimanı Başmüdürü Hanifi Fidan, Erzurum Hava Meydan Komutanı Serkan Canbülbül, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul, Erzurum Havalimanı Nöbetçi Müdürü Orhan Özsoy, ERHAVADER Başkanı Mustafa Sertkaya, Türk Ulaşım Sendikası Erzurum Şube Başkanı Levent Sarıgül, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Yeşilyurt ile diğer davetliler katıldı.


DHMİ’nin 85. Kuruluş yılı anısına düzenlenen iftar yemeğini de birlik beraberlik adına çok önemli bir fırsat olarak değerlendiren Erzurum Havalimanı Başmüdürü Hanifi Fidan, iftar yemeğini onurlandıran tüm davetlilere teşekkür etti.


Fidan, 85 yıldır Devlet Hava Meydanları İşletmesi olarak hava ulaşımında yerli ve yabancılara hizmet veren bir kurum olduklarının altını çizerek, en güzel hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.


Fidan, “85. yılımızda zirvedeyiz. Daha büyük proje ve hizmetlerle geleceğe yolculuğumuz devam ediyor. Bunun için gururluyuz” dedi.




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