Diş ağrıları neden gece başlar?

Geceleri başlayan zonklayıcı tarzda diş ağrısının insanı bazen çaresiz bıraktığını ifade eden Estetik Diş Hekimi Can Kelten, “Ağrı , vücudun herhangi bir bölümünde hissedilen şiddetli ve uzun süreli acıdır. Bizi iç veya dış zararlı etkenlere karşı uyaran bir mekanizmadır. Vücudumuzun kontrolü bizde olsa da bazı dokuların sadece ağrı hissini algılayabiliriz. Ve bu ağrı da bir haberci görevi görür. Dişlerdeki büyük çürük lezyonları zamanla derinleşir. Dişlerin içindeki damar ve sinirlere ulaşır. Kök kanalları enfekte hale gelir. Bu iltihap kanallara ve kök çevresindeki kemiklere yayılır. Gece baş ve boyun bölgesindeki tansiyon (damar basıncı) yükseldiği için diş ve çevresinde dayanılmaz bir ağrı oluşur. “Nabız atması” gibi tarif edilen bu ağrı bizi uykumuzdan bile uyandırabilir. Yüzde şişlikler ve kızarıklıklara neden olabilir. Başka bir sebebi ise 20 yaş dişleridir. Bu dişler için de ayrı bir tedavi planlanmalıdır” dedi.

Belirtilerinin gece uykusuzlukla başladığını kaydeden Kelten, “Konsantrasyonu bozar, Ağrı o bölgede hoş olmayan bir duyu hali olmasının yanı sıra, dolaşım sistemine, solunuma ve psikolojiye de kötü etkileri de vardır. Ağrılı dişlerin çevresinde görülen ödemli ve kızarık bölgelerde dolaşım bozukluğu vardır. Bunun sebebi kan damarlarında oluşan enflamatuvar cevaptır. Aynı zamanda ağrılı durum bizleri psikolojik olarak da kötü etkiler. Günlük aktivitelere ve işimize odaklanmamıza engel olur. Uzun süreli devam ettiği için iş gücünden düşme olur” ifadelerini kaydetti.

Gece diş ağrılarına ne yapmalı?

Genelde derin çürüklerden kaynaklanan kanal enfeksiyonları ile karakterize olan gece ağrıları için acil diş hekimliği hizmeti veren kliniklere başvurmanın faydalı olacağını ifade eden Kelten, “Enfeksiyonlu dokuların temizlenmesi ile hızlı bir şekilde ağrıda kesilme yaşanır. Eskiden yapılan ve inanılanın aksine ağrıyan dişlerimizi çektirmek en son başvurulacak yöntemdir. Çünkü güncel tedavilerle hem doğal dişlerimizin ömrü uzatılır hem de dişsiz kalmamış oluruz. Eğer yakınlarımızda acil hizmeti veren bir diş ekimi yok ise, gece rahatsız olmamak için sadece ağrı kesiciler almalıyız” açıklamalarında bulundu.

Kelten, “Antibiyotikleri ağrı kesici olarak kullanmamalıyız. Unutmayalım ki antibiyotikler hekim kontrolünde verilmedikçe kullanılmamalıdır. Aspirin, rakı, kolonya gibi maddeleri yumuşak veya sert dokularımıza direk uygulamamalıdır Çünkü genelde bu gibi maddeler geçici bir rahatlama hissi verse de aslında sadece diş çevre dokularında hafif bir his kaybı yaratırlar. Daha kötüsü uygulandıkları yerlerde de beyaz renkli tahriş olmuş bir doku bırakırlar. Faydadan çok zarar vermiş olurlar” şeklinde konuştu.