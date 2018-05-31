Diş aralıklarına porselen lamina ile son

Diş Hekimi Zafer Kazak, “İlk seansta porselen laminaların daha sonradan yerleştirilebilmesi için diş yüzeyi hazırlanacaktır. Dişin ön yüzeyinden yaklaşık 0,3-1 milimetre kalınlığında mine dokusu kaldırılıp ölçü alınacaktır. Bu ölçüden de dişe uygun renk ve formda, gülüşü tamamlayacak, hemen hemen yaprak kalınlığında porselen laminalar yapılacak ve dişe uygun renkte özel yapıştırıcılar ile yapıştırılacaktır. İşlem sırasında genellikle ağrı duyulmaz. Ancak bazı durumlarda lokal anestezi yapılarak hastanın işlem sırasında ağrı duymaması sağlanabilir. İşlem sonrası ise yapıştırma seansına kadar dişinizi korumak amacıyla geçici laminalar yerleştirilecektir. Bu nedenle bir sonraki seansa kadar hasta estetik bir sorun yaşamaz ve hassasiyet önlemiş olur” diye konuştu.

Porselen laminaların tamamlanması için en az 2 seansa ihtiyaç olduğunu dile getiren Diş Hekimi Zafer Kazak, “Randevunun uzunluğu dişin durumuna ve kaç adet laminanın hazırlanacağına göre değişir. Eğer dişetlerinin estetiği ile ilgili başka işlemler de gerekiyorsa önce dişeti tedavileri tamamlanmalı, daha sonra laminalar ile ilgili aşamalar geçilmeli” dedi.

Diş Hekimi Zafer Kazak, Dişlerin arasındaki boşlukların kapatılması, diş boylarının uzatılması ve yeniden şekil verilmesi gerekiyorsa, Kırık veya çatlak dişlerin tedavisi için, Diş rengini beğenmeyen, antibiyotik nedeni ile renklenmiş dişleri olan ve kalıcı beyazlık isteyen hastalarda, Gülüşünü beğenmeyen hastalar da gülüş tasarımı amacıyla, Hafif çapraşık dişlerin düzeltilmesinde porselen kaplamalara alternatif olarak kullanılabildiğini ifade ederek, “Dişlerin şekillerini ve renklerini kalıcı bir şekilde değiştirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Kişinin beklentisine, diğer diş ve dişetleri ile dudak yapısına uyum sağlayabilen parlak, düzgün ve doğal gülüşlere sahip olmalarını sağlayan çok ince porselenlerdir. Laboratuvar ortamında hazırlanan laminalar diş hekimi tarafından dişin ön yüzeyine yapıştırılır” şeklinde konuştu.