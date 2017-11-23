Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş çapraşıklıkları kaderiniz olmasın" dedi.

Ortodontinin orto ve donti kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu ve düzgün diş anlamına geldiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Eğer dişlerinizde çapraşıklıklar varsa, dişleriniz düzgün kapanmıyorsa, aralıklar varsa ortodonti tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır. Dişlerdeki çapraşıklıklar, çene eklemlerimizde rahatsızlık, konuşma bozukluklarına sebep olabilir ve yemek yeme fonksiyonumuzda sorunlarla beraber birde estetik olarak ta sıkıntılar doğurmaktadır" dedi.

Son senelerde ortodonti diş tedavisi oldukça geliştiğini ve bir kaç tane tedavi yöntemi bulunduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Bunlar, Lingual Ortodonti, Telsiz Ortodonti (invisalign) dir. Lingual Ortodonti ve Telsiz Ortodonti (invisalign) konularının detaylarına bakabilirsiniz. Ortodonti tedavisinde belli bir yaş uygulaması yoktur. Çocuklarda süt dişleri bittikten sonra ortodonti tedavisine başlanabilir. 6 yaş itibari ile çocuklarda dişlerin takibini yaparak çapraşıklık gözlemlendiği zaman uygulama yapılabilir. Son dönemlerde çocukları için ve yetişkinlerde ortodonti tedavisine çok talep göstermektedir" diye konuştu.