Diş çekiminde hastalığın rolü büyük

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, “Sinir sistemini düzenleyici ilaç alan hastalar diş çekimi öncesinde kullandıkları ilaçları diş hekimine mutlaka bildirmelidir çünkü bu ilaçlar yapılan anestezik maddenin etkisini azaltabilir” dedi.

Diş çekiminin, çocukluktan itibaren korkulu rüya olduğunu ifade eden Arslan, “Çekimin güçlüğü bu işlemi yapacak diş hekimi içindir. Diş hekiminin dikkatli çalışması ve ağrı duyulmaması için alacağı önlemler sonucunda çekimin korkulacak bir yanı kalmaz. Fakat bazı sistemik hastalıkları olan kişiler, diş çekiminden önce hastalığı ile ilgili mutlaka hekimine doğru bilgiler vermeli hastalığına uygun bir tedavi yolu seçilmelidir” diye konuştu.

Uzman İlker Arslan, diş çekimi yaptırmadan önce bir kez daha düşünmesi gereken hastaları şöyle sıraladı:

“Kalp hastaları mutlaka çekim öncesinde kullandığı ilaçlar ve hastalığının tipi hakkında hekimi bilgilendirmelidir. Anti koagülan (kan sulandırıcı) kullanan hastalar uzman hekim nezaretinde ilaca ara vermelidir.

Kan hastalığı bulunan hastalar mutlaka konsultasyona gitmeli ve hastalığı hakkında diş hekimini bilgilendirmelidir.

Sinir sistemini düzenleyici ilaç alan hastalar kullandıkları ilaçları bildirmelidir çünkü bu ilaçlar yapılan anestezik maddenin etkisini azaltabilir.

Şeker hastalarının değerlerinin kontrol altında olması gereklidir.

Hamilelikte, ilk ve son üç ay güvenlidir yine de kadın doğum uzmanı ile konsultasyon yapmak gerekir.

Alerji rahatsızlığı olan bireylerde, hasta hekime neye alerjisi olduğunu belirtmelidir. Kullanılacak anestezik maddelerin hasta için allerjen olup olmadığı test edilmelidir.

Tansiyon hastalarının mutlaka ilaçlarını almış olmaları gerekir ve kullandığı ilaçları mutlaka hekime belirtmelidir. Değerler normal ise çekim yapılabilir.”

Hastanın sistemik bir rahatsızlığı yoksa, diş çekimi sırasında kullanılan anestezik maddelerin herhangi bir zararı olmadığını söyleyen Dt.İlker Arslan, diş çekiminden sonra dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Tampon 20 dakika çekim yapılan bölgede kalmalıdır. Tampon çıkarıldıktan sonra yenilenmemelidir. Tükürülmemeli ve ağız su ile çalkalanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak şeyler içilmemelidir. Yara bölgesi dil ile oynanmamalıdır. Sigara içilmemelidir. Bu önerilere uyulmaması halinde kanama tekrar başlayabilir.4-6 saat sızıntı şeklinde kanama olabilir.”

Son olarak Dt.İlker Arslan, “Çekim üstünden bir kaç gün geçmesine rağmen hala dişte ağrı devam ediyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir” dedi.