Diş eksikliği ağız içi dengeyi bozuyor

“Gülerken elinizle dişlerinizi kapatıyorsanız veya dudaklarınızı kasıyorsanız dişlerinize ve kendinize güvenmiyorsunuz demektir.” diyen Diş Hekimi Bahar Sutaşır, “Hastalarımızın en çok sorduğu soruların en temelini ‘Dişlerimin daha iyi görünmesini nasıl sağlayabilirim' sorusu oluşturdukça biz diş hekimleri eskiye oranla daha fazla ‘gülümseyen bir estetiğe' önem vermeye başladık. Ancak bize gülüşünün yenilenmesi için başvuran tüm hastalarımızda öncelikli planlamamız mevcut olan diş problemlerini çözmek odaklı oluyor. Öncelikle ağızda bulunan hatalı kaplamalar ve dolgular değiştirilerek genel ağız sağlığı iyileştirilmelidir. Çünkü genel vücut sağlığı ve diş sağlığımız birbiriyle bağlantılıdır. Ağzımızda pek çok bakteri türü bulunmaktadır. Bazıları zararsızken bazıları ağzımızda veya vücudumuzun başka yerinde sorunlara neden olabilir. Kötü diş sağlığı alışkanlıkları, zararlı bakterilerin dişetlerinize ve dişlerinize saldırmasına bunun sonucunda da diş eti hastalığı ve diş çürümesine yol açıyor. Daha da kötüsü zararlı bakteriler ağız yoluyla kan dolaşımına girip , vücudumuzun diğer bölgelerine yayılabiliyor. Bu yüzden öncelikli olarak çürük dişler ve enfeksiyon riski yaratan diş eti hastalığı tedavi edilmelidir.” diye konuştu.

Diş eksikliğinin ağız içi dengeyi bozduğunu kaydeden Diş Hekimi Bahar Sutaşır, “Dişler çiğneme esnasında yanak ve dil tarafından doğal olarak temizlenir. Diş eksikliği olduğu durumda dişin olmadığı tarafta çiğneme olmayacağı için karşıt ve yan dişlerde daha yoğun yemek birikimi dolayısıyla taş ve bakteri oluşacaktır. Eksik dişler ile çiğneme tam yapılamayacağından sindirim problemleri yaşanacak, zamanla sesleri çıkaramadığınızı farkedeceksiniz. Çene eklemimiz de bu çiğneme dengesizliğinden etkilenecektir. Bu yüzden implant veya köprü protezler ile eksiklikler giderilmelidir. Size yeterli zaman ayırarak yaş, alışkanlıklar ve kemik durumunuza göre uygun analizler yapıp size uygun gördüğümüz tedaviyi anlatmalıyız.

Ağız ve genel vücut sağlığımızı tehdit eden tüm olumsuzluklar kaldırıldıktan sonra ‘gülüş yenilenmesi' ile hayal ettiğiniz gülümsemeye kavuşabilirsiniz. Bu yenileme ;dudak ve diş etlerinin estetik olarak dişleri desteklediği çerçevede tüm resmi içine alır. Bunun için hastanın tüm yüzünü değerlendirip beklentilerini dinliyoruz. Her hastamızın dişlerinin şekli ve dizaynı kişisel olmalıdır. Bazen sadece birkaç dişte keskin köşeleri yuvarlatarak daha feminen bir görüntü elde ederken, bazen dar dişlerin görünüşlerini düzenleyerek gülüşü güzelleştiriyoruz. Bunu yaparken ekip çalışmasının önemini vurguluyor, dijital fotoğraflarınızı alıyor, geçici restorasyonlar ve estetik mum şablonlar hazırlıyoruz. Kişisel renk seçimi için teknisyenimizle tanıştırıyor, beğendikleri gülüşlerin fotoğraflarını yanlarında getirmelerini istiyoruz.” dedi.

Diş Hekimi Bahar Sutaşır, diş estetiğinin sağlıkla paralel gitmesi gerektiğini belirterek, “Ağızdaki tüm mevcut problemler kaldırıldıktan sonra estetik bir gülüş kazanan hastalarımızın kendine güveni artıyor, bu da toplum içindeki davranışlarını etkiliyor. Dolayısıyla estetiğin sağlıkla doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyebilirim. Örneğin; çapraşık dişler uzun dönemde diş eti problemlerine sebep olabiliyor. Ortodonti veya diğer tedavi seçenekleri ile ilerde oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçebiliyoruz.

Biz biliyoruz ki güzel bir gülüşe sahip olmak yaşamınız boyunca tüm kapıları açmanızdaki en büyük yardımcınızdır. Gülümsemenize sebep olacak tüm engelleri aşmak sizin elinizde. Unutmayın; güzel bir gülüş sizin en büyük takınızdır ve değeri hiçbir şey ile ölçülemez” diye konuştu.