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28 Temmuz 2018 11:29

Diş etinde oluşan kanamalar konusunda uyardı

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.

Diş etinde oluşan kanamalar konusunda uyardı

28 Temmuz 2018 11:29

Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, Diş etinde oluşan kanamalar konusunda uyardı.


Diş eti hastalıklarının kaynaklarını bir çok kişinin bilmediğini anlatan Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, “Öncelikle ağzımızda durup dururken kanama varsa veya dişlerimizi fırçalarken kanama varsa diş eti hastalığı ile karşı karşıyayız demektir. Diş eti hastalığının en büyük etkenlerinden biri mikrobiyal dental plak yani diş taşıdır. Diş taşına mikroskop altında bakıldığında içerisinde çeşitli bakteriler vardır. Bunlar dişe yapıştığı zaman yavaş yavaş çevre dokular zarar görüyor. Çevre dokularda kanama başlıyor” dedi.


Diş taşları temizlenmediği durumlarda daha fazla birikme yaptığını ve kökün yüzeyine de yapıştığını dile getiren Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, “Kök yüzeyine yapıştıkça kemik erimeye başlıyor. İlerleyen durumlarda önce diş eti iltihabı daha sonra kemik iltihabı yani çürüme ile birlikte durum ilerledikçe dişler sallanmaya başlıyor ve diş çekilecek hale geliyor. Diş eti çekilmesinde ise dişin destek dokusu azalıyor. Diş eti hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri diş taşıdır. Ağzımızda herhangi bir kanama görüyorsanız bilin ki bu bir hastalık belirtisidir ve tedavi gerektiriyordur. Ağız içerisinde kanama görüyorsanız muhakkak hekiminize başvurup bu kanamayı çözmek yönünde hareket edin.” şeklinde konuştu.




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