Diş Hekimi Dr. Özbaylar: ‘Kürdan kullanımı diş etine zarar veriyor’

Dündar Özbaylar, Diş aralarının temizliğinde yaygın olarak kullanılan ahşap kürdanların, diş ve diş etine verdiğini belirterek kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan Kürdanın, diş etlerine olumsuz bir şekilde zarar verdiğini açıklayan Diş Hekimi Doktor Dündar Özbaylar, ’Ağız içi diş ve diş eti sağlığımızın bakımı, bütün beden sağlığını etkilediği için daha dikkatli olmamız, sağlıklı ürünler kullanmamız gerekmektedir. Kürdan kullanmak dişlere zarar verir mi? Kürdan, çok seyrek kullanılması gereken bir temizleyicidir. Tarih boyunca, kürdan kullanmak dişler arasındaki bölgelerin temiz tutulmasına yardımcı bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, artık kürdan yerine diş ipi kullanmak daha doğru olacaktır. Kürdan kullanmak, özellikle de dikkat etmeden bilinçsizce kullanmak, diş minesine zarar verebilir, diş etinizde hasara yol açabilir ve diş köklerini tahriş edebilir. Fırçalamak ve diş ipi kullanmak, plağı yok etmenin ve dişlerin arasını temizlemenin en iyi yoludur. Eğer bir restoranda dişinizde bir şey kaldıysa ve diş ipiniz yoksa kürdan kullanmadan önce iki kere düşünün ve dikkatli olun.’ uyarısında bulundu.