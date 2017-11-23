Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel olarak devam edecek olan önlük giyme töreninde birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlük giydirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Uçar, Erzurum Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Eminoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Gürbüz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Fakültemizin yeni öğrencilerinin önlük giymesi ve akademik açıdan yükselen öğretim üyelerimize cübbe giydirme törenine katılmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim” sözleriyle konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sağlık alanında çok güçlü olan Diş Hekimliği Fakültesi ile sağlık hizmetlerinin önemli bir halkasının başarıyla temsil edildiğini söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesini, donanımlı akademik kadrosu, fizikî şartları, gelişmiş cihazları, tedavi üniteleri ile bugün geldiği noktada, Erzurum ve çevresinin yanı sıra tüm bölgeye sağlık hizmeti sunan bir fakülte olarak görmenin gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı şunları söyledi:

Giyeceğiniz Önlükler Hayatınız Boyunca Taşıyacağınız Onurunuz Olacaktır

“Türkiye’nin gerek fiziki olarak ve gerekse hekim başına düşen hasta sayısı bakımından en büyük fakültelerinden biri olan fakültemiz, üniversitemizde başlatılmış olan dönüşüme uygun biçimde yeniden yapılanarak gerek bilimsel manada ve gerekse bilginin diş sağlığı konusunda gerekli ürünlere dönüşmesinde etkili olacak çalışmaları başlatması temel beklentilerimiz arasındadır.

Giyeceğiniz önlükler hayatınız boyunca taşıyacağınız onurunuz olacaktır. Diş hekimliği, sadece ağız ve diş sağlığı ile ilgili bir hekimlik mesleği değil, aynı zamanda sanat ve estetikle de ilgili bir alandır ve her şeyden evvel bir yaşam biçimidir.

Bu vesile ile törenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen dekanımıza, öğretim üyelerimize teşekkür ediyor, Diş Hekimliği ve Ağız Sağlığı Gününüzü kutluyorum. Hekimlik mesleğinin ilk basamağına adım atan öğrencilerimize başarılar diliyor, yolları ve zihinleri açık olsun diyorum. İnsan sağlığına, yaşamına dokunan bu kutsal meslekte tüm hekimlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Vali Azizoğlu: “Atatürk Üniversitesinde Öğrenci Olmak Bir Ayrıcalık”

Atatürk Üniversitesinin 60 yıllık geçmişi olan marka bir üniversite olduğuna değinen Vali Seyfettin Azizoğlu, öğrencilere Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinde eğitim gördüklerini hatırlatarak, Atatürk Üniversitesinde öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin de bu ayrıcalık sayesinde şanslı olduklarını belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Gürbüz ise, diş hekimlerinin ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin, Diş Hekimliği Gününü kutladı. İlk kez gerçekleştirilen önlük giyme törenin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Dekan Gürbüz, fakültenin her türlü ihtiyacının karşılanması konusunda desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

Gürbüz: “Diş hekimi olmak prestijli bir meslek sahibi olmak demek değildir. Diş Hekimi olmak, toplumla iç içe olmak demektir, toplumu ağız-diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve bu sayede genel sağlık durumlarının da iyileşmesini sağlamaktır. Biz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin birincil hedefi dizleri çağdaş, dürüst, etik değerlere ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmektir.

Beyaz önlük sadece bir üniforma değildir aslında, bir sorumluluktur. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, başka özelliğine bakmaksızın insana yaklaşım sanatıdır. Böylesi ciddi ve manevi yükümlüğü şerefle taşıyacağınıza gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Eminoğlu ise 1908 yılında diş hekimliği sanatının bilimsel temellere oturtulduğunu ifade ederek, bu tarihten önce dişlere yapılan işlemlerin bakkal, kasap ve berber gibi mekânlarda yapıldığını söyledi. 1908 yılından itibaren kutlanmaya başlayan Diş Hekimliği Haftasının, bu yıl 109. yıldönümü olduğunu vurgulayan Eminoğlu, farkındalık oluşturulması açısından bu haftanın önem arz ettiğini belirtti.

Eminoğlu: “Hekimlik, sadece var olan diş hastalığını tedavi etmek değildir. Hekimlik, hastalık olmadan önce var olan tedbirleri de almaktır. İşte buna koruyucu hekimlik diyoruz. Bence en güzel ve en faydalı hekimlik koruyucu hekimliktir. El birliğiyle bunu hayata geçirebilirsek, gelecek neslin daha sağlıklı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Törende aynı zamanda, akademik kariyerlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirilirken, Atatürk Üniversitesinde görev yapan ve 25 hizmet yılını tamamlamış personele de plaket taktim edildi.