Diş hekimliğinde lazer fark yaratıyor

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu Ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Lazer teknolojisi diş hekimliğinde uzun yıllardır kullanılan güvenilir bir tedavi seçeneğidir. Konservatif, estetik ve korkusuz diş tedavisini çocuklarda ve yetişkinlerde mümkün kılmaktadır" dedi.

Çürüğe ve dişetine yapılacak müdahalelerin ağrısız ve hatta çoğu zaman anestezi gereksinimi olmadan gerçekleştirilebildiğini belirten Kazak, "Kas spazmına bağlı ağrılar, aft ve uçuk tedavileri İnatçı enfeksiyona sahip dişlerin başarılı kanal tedavileri Operasyon sonrası şişlik, çeşitli komplikasyonlar ve ağrı şikayetlerinin en aza indirgendiği 20 yaş dişi ve implant cerrahisi Geleneksel yöntemlere nazaran daha az ağrı yaratan ve daha hızlı iyileşme gösteren dişeti operasyonları Etkinliği uzayan ve operasyon sonrası hassasiyetin en aza indiği diş beyazlatma tedavisi Gibi geniş bir alanda lazer destekli diş hekimliğinde hasta konforu en üst düzeyde sağlanacak şekilde faydalanabilinmektedir" diye konuştu.