Diş problemi yaşayanlara 7 madde ile çözüm

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu Ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, günümüzde CAD/CAM olarak adlandırılan, yüksek teknoloji ürünü tarama ve kazıma cihazları kullanılarak hastalara yoğun programları arasında tek bir günü ayırarak ağrısız, maximum fonksiyonel ve estetik tedaviler yapılabilmekte olunduğunu belirtti.

Diş Hekimi Kazak, implantoloji, protez, estetik diş hekimliği ve ortodonti tedavilerinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan dijital diş tedavisi olduğunu kaydederek , "Diş problemi yaşıyorsanız 7 madde ile çözüm" diyerek şöyle açıkladı:

1-Hastanın mevcut ağız içi durumunu laboratuvara aktarmak için macun/hamur kıvamında ölçü maddelerine ihtiyaç duyulmadan, yüksek hasta konforu sağlanarak sadece kamera sistemi ile ilgili bölgenin görüntüleri alınarak kayıt yapılabilmektedir.

2- Alınan kayıtlar herhangi bir laboratuvar aşaması geçirmesine gerek kalmadan doğrudan yine klinik içerisinde bulunan üniteye dijital olarak aktarılabilmekte ve hastanın ve hekimin gözü önünde sertifikalı ürünlerden ilgili restorasyonu üretilebilmektedir.

3-Üretilen restorasyonlar aynı gün içerisinde takılıp, hastaların tedavisi tamamlanabilmektedir.

4-Gülüş tasarımı ihtiyaç duyulan vakalarımızda ayrıntılı fotoğraflar alınıp, sürekli güncellenen ek yazılımlar kullanılarak kişiye özel tasarımlar yapılabilmekte, özel simülasyonlar ile tedavi bittiğinde nasıl bir görüntüye sahip olunacağı tedavi öncesi hekim ve hasta tarafından planlanabilmektedir.

6-İmplantoloji alanında, hastamızın üç boyutlu görüntülemesi ardından, hemen üretilebilen cerrahi rehber plaklar sayesinde implantların nereye; nasıl yerleştirileceği planlanabilmekte; hata riskinin minimalize edildiği cerrahi operasyonlar yapılabilmektedir.

7-Ortodonti alanında uygun endikasyonu olan hastalarda, braket ve tel gerektirmeksizin, yapılan görüntülemeler sayesinde aynı gün içinde üretilebilen şeffaf plaklar ile estetikten ödün vermeden konforlu bir tedaviye başlanabilmektedir.