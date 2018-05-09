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09 Mayıs 2018 10:55

Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

Diş Hekimi Mahir Südemen, dişlerde oluşan sararmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

09 Mayıs 2018 10:55


Diş Hekimi Mahir Südemen, “Diş beyazlatma; çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş ve sararmış dişlerin rengini; kişiye özel birkaç ton açmak için uygulanan kozmetik bir çözümdür. Estetik diş hekimliğinde kullanılan diş beyazlatma işlemi, estetik diş hekimliğindeki en önemli sorunlardan olan diş renkleşmelerini önlemeye yöneliktir” dedi.


Dişlerin doğal renklerinin yıllarla ve kullanılan çay, kahve sigara etkisiyle koyulaştığını ifade eden Südemen, “Bu dişlere porselen vs. yaptırmak yerine bleaching olarak da adlandırılan beyazlatma yöntemi uygulanır ve bu işlem sonunda dişler durumuna göre sekiz-on tona kadar açılır. Bleaching (diş beyazlatma) işleminde, dişin mine ve dentin tabakalarına nüfuz edilerek bu bölgelerde oluşan renklenmeler kaldırılıp, dişin rengi istenilen tona kadar beyazlatılabilmektedir” diye konuştu.


İki tip beyazlatma işlemi olduğunu kaydeden Südemen, “Office Bleaching (Klinikte Diş Beyazlatma): Bu beyazlatma yöntemi; dişhekimi tarafından klinikte uygulanır. Dişe sürülen beyazlatıcı maddenin üzerine beyazlatmayı hızlandıran bir ışın uygulanır. Kullanılan beyazlatma jelleri genelikle karbonitperoksit ihtiva eder.


Home Bleaching (Evde Diş Beyazlatma): Sizden alınan ölçülerle hazırlanan plakları günde bir kaç saat takarak bayazlatma işlemini evinizde yaparsınız. Doktorunuzun önerdiği miktardaki ağartma jelini plağın dişlerinizin ön yüzüne denk gelecek kısmına koyar, plağı ağzınıza yerleştirirsiniz. Ortalama 3 ila 6 günlük kullanım sonucu istediğiniz renge kavuşabilirsiniz. Evde yapılan ağartma yöntemiyle özellikle kanal tedavisi görmüş canız dişlerdeki koyu renk giderilemeyebilir. Ya da tetrasiklin lekeleri dediğimiz lekeler için sonuç alınmayabilir. Çünkü ağartma jelinin konsantrasyonu diş veya dişetlerinize zarar gelmesin diye düşük tutulmuştur. Home bleachingde kullanılan ağartma jelinin etken maddesi %10 -16-22 lik oranda carbomid peroksittir (CH4N2O2). Carbomid peroksit beyaz kristaller halindedir. Bu beyaz kristallerle su temasa geçtiğinde ağartıcı madde olan hidrojen peroksit açığa çıkar. Hidrojen peroksit de dişte ağartma işlemini yapan maddedir” açıklamalarında bulundu.




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