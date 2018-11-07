Dişlerdeki çapraşıklık gülmeyi engelliyor

Özlem Aylıkcı, dişlerdeki çapraşıklığın gülmeyi engellediğini söyledi.

Ortodonti Uzmanı Özlem Aylıkcı, “En çok 12-18 yaş arası gençler tel tedavisi görme konusunda istekli oluyor. Dişlerinin görünümünden mutlu değillerse yaşları daha fazla büyümeden bu süreci geçirmek ve güzel gülümseyen bir erişkin olmak istiyorlar. Aslında 12 yaş dişleri sürdükten ve son süt dişleri de düştükten hemen sonra tel takmak için en ideal zamandır. Bu dönem yaklaşık 12 yaşa tekabül eder. Ayrıca 7-8 yaşlarında erken tedavi gerektiren durumlar da vardır” dedi.

Aslında ortodontik tedavi için bir üst yaş sınırının olmadığını ifade eden Aylıkcı, “Tabi ki sağlıklı olmaları koşuluyla dişleriniz olduğu sürece ortodontik tedavi görebilirsiniz. Özellikle dişeti hastalıklarının tanı ve tedavisindeki gelişmeler sayesinde bugün hastalarımız eskisinden daha uzun yıllar boyunca doğal dişlerinin sağlığını koruyabiliyor. Bu da erişkin ortodontik tedavilerinin giderek daha fazla yaygınlaşacağını gösteriyor. Hastalarımızın çoğunluğu hala genç ve çocuklardan oluşuyor. Ancak hastaların ortalama yaşının giderek artıyor olduğu da bir gerçek. Çünkü ortodontik tedavi gören erişkin hasta sayısı her geçen gün artıyor. Mesela tedavisi devam eden hastalarımın yaklaşık yarısı 12-25 yaş arasında. Yaklaşık yüzde 25 oranında daha küçük yaşta hastalarım var. Kalan yüzde 25 ise daha ileri yaşta hastalardan oluşuyor. Erişkin hastalarımın çoğu 20'ler 30'lar ve 40'larında olan hastalar. Ama 50'li 60'lı hatta 70'li yaşlarda olan hastalarımız bile olabiliyor” diye konuştu.

Erişkin hastaların ortodontik tedavi görmek için çok farklı nedenleri olabildiğini kaydeden Aylıkcı, “Çoğu genel diş hekimleri tarafından yönlendiriliyor. Çapraşıklık nedeniyle genel ağız temizliğinde sorunlar ve buna bağlı olarak çürük ve dişeti hastalıklarına yatkınlık varsa, kapanış bozukluğu nedeniyle dişlerde aşınma ya da travma varsa ya da protez implant vb dental işlemler için yer hazırlanması gerekiyorsa diş hekimleri hastalarını ortodontiste yönlendiriyorlar. Diğer bir grup da gülümsemesinden mutlu olamayan ve zor karar veren hastalardan oluşuyor. Bu hastalar geç yaşlarda ortodontik tedavi görmeye ancak karar verebiliyor. Estetik teller, telsiz ortodontik tedaviler ve görünmeyen teller gibi alternatiflerin gelişmesi ve yaygınlaşması da erişkin hastalarımızın karar vermesini kolaylaştırmakta, erişkin hasta sayısında artış olmasında etkili oluyor tabi ki. Kendilerine yatırım yapabilmek için yeterli birikime sahip olmayı bekledikleri için ileri yaşlara kadar beklemiş hastalarım da oldukça fazla. İleri yaşlarda tel takan hastalarımın ortak özelliği daha bilinçli, daha uyumlu ve sorumlu olmaları. Bu sayede erişkin hastalarımla tedavi sürecinde daha az sorunla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Tedavi planlamaları ana hatlarıyla genç hastalarla benzer oluyor. Ama ayrıntılarda farklılıklar olabiliyor. Örneğin çene darlığı varsa çene genişletme işlemi yapılır. Bu işlem erken yaşlarda tek bir apareyle yapılabiliyorken erişkin hastalarda ameliyatla yapılması gerekebiliyor. Genç hastalarda farklı yer kazanma yöntemleri ile çapraşıklıkları çekimsiz tedavi ile çözebilme imkanımız daha fazla iken erişkin hastalarda çekim gerektiren durumlar daha fazladır. Bazı kapanış bozukluklarının tedavisi erişkin hastalarda, büyümesi devam eden genç hastalarda olduğu kadar etkili olmayabilir. Bu nedenle erişkin hastalarda çekimli tedaviler ve cerrahi tedaviler daha sık uygulanır” ifadelerini kullandı.

Erişkin hastaların, ortodontik tedavi isteme nedenlerinin, amaçlarının ve beklentilerinin ayrıntılı olarak bilinmesi gerektiğini belirten Aylıkcı, “Beklentilerini karşılayacak seçenekleri sunarım ve kendileri için ideal planlamaya birlikte karar veririz. Bazıları belirli bir probleme odaklanır sadece onun çözülmesini isterler, bazıları da tüm problemlerin ideal şekilde çözülmesini isterler. Erişkin hastalarda hastanın beklentisine yönelik tedavi planı yapılmalıdır. Tedaviyi en kısa sürede tamamlayacak tedavi sırasında ve sonrasındaki estetik beklentilerini karşılayarak mutlu olmasını sağlayacak kişiye özel ideal planlama yapılması önemlidir” şeklinde konuştu.