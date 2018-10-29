Dişlerin görüntüsü psikolojiyi bozuyor

Özlem Aylıkcı, dişlerin görüntüsünün psikolojiyi etkilediğini söyledi.

Ortodonti Uzmanı Özlem Aylıkcı, “Dişlerin daha estetik ve güzel görünmesini sağlamak için ortodontik tedaviler ya da kozmetik diş hekimliği uygulamaları kullanıyoruz. Bazen en ideal sonuç için her ikisini bir arada kullanabiliyoruz. Burada diş hekiminin ve ortodonti uzmanının işbirliği içinde çalışması gerekiyor. Öncelikle hastamızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için hastamızın yüz şekli, diş ve dudak yapısı, kişilik özellikleri, nasıl bir gülüşle mutlu olabileceği ilk seans değerlendirdiğimiz en önemli kriterlerdir. Ortodontik olarak dişleri düzeltmek için metal braketler, kapaklı (hızlı) braketler, estetik braketler ve lingual braketler (görünmez diş telleri) kullanabiliyoruz. Ya da hareketli yani hasta tarafından takıp çıkarılabilen aparey uygulamaları yapabiliyoruz. Şeffaf plaklar (telsiz ortodonti) ve çocuklara uyguladığımız hareketli apareyler de bu gruba giriyor” dedi.

Eskiden ortodonti uygulamalarının sadece çocuklara yönelik uygulamalar olarak bilindiğini ifade eden Ayılıkcı, “Ama son yıllarda giderek artan sayıda erişkin hasta ortodontik tedavi görmek için kliniğimize başvuruyor. Bunda gelişen estetik yöntemlerin çok büyük etkisi var tabi” şeklinde konuştu.