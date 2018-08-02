Burhan İşliyen, “Dini kavramlarımız kirlendi neredeyse kullanmaktan çekinir hale geldik” dedi.

Erzurum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “2018 Yılı Vekalet Yolu ile Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Toplantısı" İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Konferansa Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Burhan İşliyen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftü Vekili Osman Yazıcı, Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan ve çok sayıda davetli katıldı.

“Dini kavramlarımız kirlendi”

Konferansta konuşan Burhan İşliyen, dini kötüleyen bazı cemaatler yüzünden dini kavramların kirlendiğini ifade ederek, "Bir restorasyon süreci geçirmemiz gerekiyor, hızlanmamız gerekiyor öyle güzel dini kavramlarımız kirlendi ki neredeyse kullanmaktan çekinir hale geldik. Himmet kullanmaz hale geldik, hizmet kullanamaz hale geldik, cemaat adını rahatlıkla telaffuz edemez hale geldik neredeyse imamı bile camii imamı vasfıyla birlikte ön nitelemesiyle birlikte kullanır hale geldik. Kavramların arasında en çok kirlenenlerden bir tanesi kurban kavramı oldu sınıfta öğrencilerin peygamber efendimizin muhabbetinde istifa etmek suretiyle hadi çocuklar beşer lira onar lira getirin diyerek hep beraber Hz Peygambere bir kurban keselim çocuklarımız kandırıldı. Bilemedik ki o çocuklarımızın harçlıklarından artırıp biriktirdikleri beşer lira onar lira Amerika’da filan adayın seçim kampanyasına destek olarak dönecekmiş o hale gelecekmiş onu bilemedik” şeklinde konuştu.

“Bu milletin tökezlemeye hakkı yok”

Türkiye’nin mazlumların umudu olduğunu bu yüzden tökezlememesi gerektiğini belirten İşliyen,“Bu milletin tökezlemeye hakkı yoktur kıymetli arkadaşalar dünyanın dört bir tarafında bu ülkeye, bu devlete ümit bağlayan yetimin, garibin, yoksulun, fakirin, muhtacın ve mazlumun başını yere eğdirmeye hakkı yoktur. Biz hata yapamayız biz dünyevileşemeyiz, biz istismar edemeyiz başkasının yaptığının karşılığı bir günah olursa bizim yaptığımızın karşılığı belki bin günah olarak döner bize arkadaşlar” dedi.

“Bizim çocuklarımızı teröristler yaptılar”

FETÖ’nün çocukları kandırarak terörist yaptığını vurgulayan İşliyen, “Bizim gençlerimizin, çocuklarımızın delikanlı olanlarını, heyecanlı olanlarını, yerinde duramayanını DAEŞ, IŞİD adı altında topladılar toplu katliama maruz bıraktılar neticede ölenler bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımızın daha içe dönük, daha kapalı, daha böyle sönük olanlarını ama zeki olanlarını da FETÖ adı altında dershanelerle, okullarla bir araya topladılar bir gecede devletin tankını, topunu, helikopterini ve uçağını bu devletin insanına, vatandaşına, askerine, polisine sıkar ve kullanır hale getirilen teröristler yaptılar ama onlarda bizim çocuklarımızdı onları bu hale onlar getirdiler” diye konuştu.

Erzurum İl Müftü Vekili Osman Yazıcı Türkiye’nin Müslümanlar arasında rehberlik eden ülke olduğunu ifade ederek,“Vekaleten kurban konusu kurban hizmeti, din hizmeti ve kurban ibadetinin işlenmesini hedeflemekte ancak bu tanım yeterli bir tanım olarak algılanmaması gereken bir husus olduğunu bunun altını özellikle çizmek isterim. Çünkü vekaleten kurbanda maksat kurban ibadetini yapmak olduğu gibi aynı zamanda İslam kardeşliğinin ümmet şuuruna ulaşması bütün dünya Müslümanları arasında her birisinin kendisine rehberlik etmesini beklediği bu aziz milletin kıymetini, yardımını ve desteğini yanlarında görmek arzusu olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Dinimizin önemli bir vecibesi olan kurban kesmek bu vecibeyi yerine getirmek şartları oluşan her Müslümanın en asıl görevlerinden birisi. Tabi bugün burada anladığım kadarıyla vekaleten kurban kesimi üzerinde durulacak. Bende buraya çıkmışken şunu ifade edeyim ki tabi yıllardır maalesef bir yanda Diyanet İşlerimiz bir yanda hayır yapacağız, fakir fukaraya yardım elini uzatacağız diye milletten kurban kesmek için toplanan paralar ney düğü belirsiz yerlere gitti. Bu amaçla artık bu gibi sorunlar ortadan kalkacak ve daha güvenli olacak kurbanlarımız” diye konuştu.