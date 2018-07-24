Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi açıldı

Erzurum’da sağlıklı beslenmek isteyenler, artık Özz Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi’nde buluşacak. Erzurumlu Diyetisyen Zeynep Özünal’a ait Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi, bugün düzenlenen görkemli bir açılışla hizmete girdi. Palen Doğalgaz karşısında bulunan Göktürk İş Merkezi’nde hizmet verecek olan Özz Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi’nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Halkbank Bölge Müdürü Hanifi Özünal, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık, Eğitim Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Mustafa Karataş, gazeteciler ve davetliler katıldı.

SEKMEN: BESLENMEYİ İHMAL EDİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Sekmen, yorucu iş hayatı ve yoğun meşguliyetler sebebiyle sağlıklı beslenme koşullarının ortadan kalktığını belirterek, “Ne yaparsak yapalım; maalesef sağlıklı ve dengeli beslenemiyoruz. Bu yüzden ilerleyen yaşlarda beslenme kaynaklı birçok hastalıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla işin uzmanı olan diyetisyenlere her zaman ihtiyacımız olacak. Bu bağlamda Erzurum’a böylesine güzel bir hizmeti sunacağı için sevgili Zeynep kızımıza teşekkür ediyor, hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.

HASTALIKLARIN ÇOĞU BESLENME KAYNAKLI

Aynı zamanda Halkbank Erzurum Bölge Müdürü Hanifi Özünal’ın kızı olan Diyetisyen Zeynep Özünal da, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrının dengeli beslenmeden geçtiğini belirterek, “Çoğu hastalığın temelinde beslenmeyle ilgili düzensizlik ve ihmaller yatmaktadır. Diyet danışma ve beslenme merkezleri de işte bu yüzden vardır. Biz de aldığımız eğitimlerle edindiğimiz tecrübeyi Erzurum halkıyla bundan böyle Özz Diyet Danışma ve Beslenme Merkezimizde paylaşacağız” ifadelerini kullandı.