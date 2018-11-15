Doğan Pasinler'e aday adayı oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü Şeref Doğan, AK Parti'den Pasinler Belediye Başkan Aday Adaylığı için AK Parti Pasinler İlçe Başkanlığı'na müracaatta bulundu.

AK Parti Pasinler İlçe Başkanı Hanifi Timurlenk, Doğan'a aday adaylığının hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Pasinler Belediyesi Başkan Aday Adayı Şeref Doğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Türk siyasi hayatına mührünü vuran AK Parti'miz, milli birliğimizin teminatı olan aziz milletimizin yüksek teveccühü ile bugünlere azimle, şevkle, güvenle ve istikrarla geldi. Toplumun hakkı ve vicdanı olmaya devam eden bu kutlu yürüyüşte, Pasinler ilçemizi şaha kaldırmak için bu ulvi göreve talip olduk. Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun çizdiği, hedef belirlediği, yol gösterdiği Büyük ve Güçlü 2023 Türkiye idealine ulaşmak, milletimizin güvenine daha çok layık olmak için güzel ilçemiz Pasinler'e hizmetkâr olmak için yola çıktık.” Pasinler Belediye Başkan Aday Adayı Doğan, “Bizler, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği ‘Gönül Belediyeciliği'ni şiar edindik. Yereldeki siyaset, demokrasimizin olmazsa olmazıdır. Bizler dün olduğu gibi bugün de toplumun bütün kesimlerinin her türlü meselesini kendi derdimiz gibi görerek ilçemizin sorunlarını liyakatli ve güçlü ekibimizle topyekûn bir şekilde çözmeye ve Pasinler'i her alanda Lider bir ilçe yapmaya talibiz” diye konuştu.