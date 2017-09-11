Doğan ve Burucu ailelerinin mutlu günü

Arzen Park’ta gerçekleştirilen düğün törenine Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kıydığı nikahta genç çiftin şahitliğini ise Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut yaptı.

Akdağ, Burucu ve Doğan ailesine evliliğin hayırlı olması temennisinde bulunarak evlilik cüzdanını geline verdi.