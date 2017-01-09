Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars’ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve güney kesimlerinin yer yer kuvvetli kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı ve yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif, Erzincan çevresinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 23, Ağrı’da 17, Iğdır’da 12, Ardahan’da 8 ve Erzurum’da 3 derece olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile sis nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



“Erzurum’da belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyor”

Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyelerin kar timleri, kar yağışı nedeniyle karla kaplı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve kırsalda ulaşıma kapanan yolları araç ve yaya trafiğine açmak için görev yapan 400 personel karla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Büyükşehir’in Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğünde görevli 150 personel, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklar ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kar ve buzdan temizliyor.