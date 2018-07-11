Doğu Anadolu’da ilk: Endoskopik damar çıkarma yöntemi yapıldı

Kalp rahatsızlığı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine giden 75 yaşındaki R.K isimli hasta Kalp Damar Cerrahisine nakledildi. Prof. Dr. Yahya Ünlü’nün incelemeleri üzerine by- pass ameliyatına karar verildi. Ameliyatta Doğu Anadolu’da ilk kez uygulanan endoskopik damar çıkarma yöntemi yapıldı. 5 doktorun girdiği ameliyat başarıyla tamamlandı.

Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Yahya Ünlü, Doğu’daki bir hastanede böyle bir hizmet verdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek "Koroner arter hastalığının tedavi yöntemlerinden biri olan by- pass ameliyatlarında, göğüs duvarı atar damarı ile koldan alınan atar damarlar dışında, daha çok bacaktan alınan toplardamarlar kullanılıyor ve bu işlem için 50 santim ile 90 santim arasında uzun bir kesi gerekiyor. Bu kesi yaranın iyileşme sürecini uzun bir döneme yaymakta, bacakta yara yeri enfeksiyonlarına neden olabilmekte, hastanın hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Bacak ağrısı ve sinir arazına bağlı duyu kayıpları, yanma-batma, karıncalanma hissi olabilmektedir. Koroner arter hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan en güncel yöntem, endoskopik olarak safen venin (bacaktaki yüzeysel toplardamar) çıkarılmasıdır. Endoskopik damar çıkarma yönteminde (EVH), bacaktan toplardamarın veya koldan atardamarın çıkarılması için yaklaşık 2 santimlik ufak bir kesi yapılıyor ve işlem, kamera yardımıyla endoskopik olarak gerçekleşiyor. Endoskopik safen ven çıkarma yöntemi ülkemizde çok az sayıdaki kalp merkezinde yapılmakta. Biz bu hizmeti Erzurum’da vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"EVH ile yara iyileşmesine bağlı pek çok sorun ortadan kalkıyor"

Ünlü, "Bu yöntemle yapılan ameliyat sırasında ve sonrasında daha az acı, daha küçük yara izi ve çok kısa sürede ve daha hızlı iyileşme imkanı sağlıyor. Küçük kesi sayesinde enfeksiyon riskini minimize eden bu yöntem, yoğun bakım sürecini de kısıtlıyor. Bu yöntem özellikle kilolu ve şeker hastalığı olan kişilerde büyük bir avantaj sağlıyor. Hastalar, daha az enfeksiyon riski ve yara kompilikasyonlarıyla daha kısa sürede iyileşebiliyorlar. Hastaların yara sorunlarına bağlı olarak tekrardan hastaneye yatış oranı da aynı ölçüde azalıyor" dedi.