Doğu Anadolu’da soğuk hava

Buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kaldırıma çarparak yan yattı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Kars’ta kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 19, Ardahan’da 12, Erzurum’da 12, Ağrı’da 10, Iğdır’da 8 ve Erzincan’da 2 derece ölçüldü. Bölgede kar kalınlıkları ise Ardahan’da ve Kars’ta 6, Erzurum’da 4 santimetre oldu.

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının eksi 12 derecede seyrettiği, gündüzleri ise yine sıfırın altında soğuk havanın yaşandığı Erzurum’da seyyar pazar esnafının çileli günleri başladı. Her gün değişik semte çadır kurup sebze ve meyve satmaya çalışan pazar esnafı, soğukların kendilerini vurduğunu belirttiler. Çadırlarına sebze ve meyvelerin donmaması için soba kuran pazar esnafı, “Erzurum’da Sibirya soğukları etkisini artırıyor. Bizim de ekmek parası kazanma yolunda soğuklarla mücadelemiz başladı. Hava çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Ürünlerimiz de donuyor. Donmaması için ateş yakıp, çadırlara sobalarımızı kurduk” diye konuştu.

Öte yandan Erzurum’da buzlanan yollarda trafik kazalarına davetiye çıkardı. MOBESE kamerasına yansıyan bir kazada gece saatlerinde buzlu zeminde kayan otomobil kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.