Doğu sevdi, medya ödüllendirdi

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yılın En Başarılı Alışveriş Merkezi Ödülü'ne layık görüldü.

Magazinkolik tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen gecede, Son 10 Yıla Damgasını Vuran Başarılı Yönetici Ödülü'nü alan Dr. Aydoğan Süer, bu yıl gerçekleştirilen törende bu kez alışveriş merkezine verilen ödülü almak üzere sahnedeydi. 11. Yıl Partisi ve Yılın “En”leri Ödül Töreni'nde, Erzurum MNG'nin yanı sıra iş ve sanat dünyasının en başarılı kişi ve kurumlarına ödülleri takdim edildi. Süer'e ödülü, “Bu aşk benim sonum değil/ Biterse de sorun değil” sözleri ile çok sevilen şarkısı, En İyi Klip Ödülü alan Ferhat Göçer verdi.

Magazinkolik 11. Yıl Ödül Töreni ve Yılın En'leri Partisi, Türkiye'nin en ünlü ve başarılı isimlerini bir araya getirdi. Görkemli organizasyona, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Neşe Karaböcek, Hıncal Uluç, Hande Yener, Funda Arar gibi sevilen sanatçıların yanı sıra Rubato müzik grubu ve iş dünyasında başarıları ile adından söz ettiren değerli isimler de katıldı. Avrupa'da üst üste 5 yıl gıda konusunda kalite ödülü alan Beydöner markası adına Mustafa Sayın, Doğtaş'ın Lovasleep markası, turizm yatırımları ile başarılı işlere imza atan Orient Grup'tan Fatih Arslan, Venüs isimli kozmetik şirketi ile Sevgi Bilgin, iş dünyasından ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Açıldığı günden bu yana başarıları ile adından söz ettiren Erzurum MNG'nin ödülünü ise Dr. Aydoğan Süer'e Reva şarkısı ile En İyi Klip Ödülü kazanan Ferhat Göçer takdim etti.

Erzurum MNG'de 29 Ekim Coşkusu

Kurulduğu günden bu yana, Erzurum ve çevre illerden ziyaretçilerin sevgisini kazanan Erzurum MNG, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 25 Kişilik Askeri Bando Ekibi'nin katılacağı özel bir etkinlikle kutlayacak. Bu anlamlı günü, hep birlikte Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve dinleyenlerde duygu uyandıran marşlar eşliğinde kutlamak isteyenler, MNG'ye davetli!

İlk yılında 19 milyon ziyaretçi tarafından gezilen MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Erzurum'daki ticari hayata ve sosyal yaşama renk kattı. 30 Eylül'de Koliva ve Manga gibi sevilen grupların katıldığı görkemli bir kutlama ile yeni yaşını kutlayan alışveriş merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yine renkli bir etkinlik programı hazırladı. Her hafta sonu farklı organizasyonlar düzenlenen MNG'de, Cumhuriyet Bayramı için, Türk Silahlı Kuvvetleri 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, marşlar ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan özel bir müzik ziyafeti sunacak. Her Türk vatandaşı için anlamlı ve duygu dolu bir gün olan 29 Ekim'e yönelik olarak 1 saatlik bir program hazırlayan Bando Ekibi, Erzurum'un trafikteki plakasını da simgeleyen 25 kişiden oluşuyor. Milli bayram coşkusunu bir arada yaşama fırsatı sunan 29 Ekim kutlamasına, başta gençler ve çocuklar olmak üzere herkes davetli!

Her hafta sonu renkli etkinlikler ve altın yağmuru!

Büyüklüğü ile Türkiye'deki alışveriş merkezleri sıralamasında ilk 5'te yer alan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 30 Eylül 2017'de dev bir yatırımla hayata geçti. Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG, ilk yılında tam 19 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Açıldığı günden bugüne kadar uluslar arası festivallerden sponsorluklara, konserlerden kampanyalara kadar sayısız organizasyon gerçekleştiren alışveriş merkezi, çocuklara yönelik 5 bin 300 metrekarelik Tema Parkı, tiyatrosu, ileri teknoloji sineması, seçkin markaları ve 160 bin metrekare alana kurulu şık mimarisi ile beğeni topluyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve renkli konserleri ile Erzurum halkının sevgisini kazanan MNG, yıl boyunca her hafta sonu alışveriş yapanları altın yağmuruna tutmaya devam ediyor.

Cumartesi ve pazar günlerini, keyifli bir yemek, yeni bir film veya zengin seçenekler sunan mağazalar arasında alışveriş yaparak daha iyi değerlendirmek isteyenler için Erzurum MNG doğru adres! Her hafta sonu çocuklara yönelik etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenleyen işletme, bugüne kadar şehre katkı sunacak pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attı. MNG'nin düzenlediği veya katkıda bulunduğu projeler arasında, çocuklara yönelik kitap ve oyuncak toplanan Bir Hediye Bir Umut Projesi;Emzirme Haftası, Polis Günü, Amatör Sporlar Haftası, Kanserle Mücadele, 6 Nokta Körler Haftası gibi özel tarihlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları ile birlikte çocuk aşısı, el yıkama alışkanlığı eğitimi, Kızılay Kan Bağışı çalışmaları ve Kadın Girişimciliği ve İstihdamını Geliştirme Platformu ERKAGİP'in etkinlikleri, en çok akılda kalanlar

Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'nin İkincisi Mart Ayında!

MNG, tüm bu başarılarının yanı sıra Erzurum'a uluslar arası platformdan turist çekerek, Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu. Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) bünyesinde İranlı turistleri Erzurum'la buluşturan MNG'nin etkinliği sayesinde; ilk kez bir Doğu kentimiz, uluslar arası boyutta bir alışveriş festivaline ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleri ile Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren İlk Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF), yakın şehirlerden ve İran'dan, toplam 600 bin ziyaretçiyi ağırladı. Doğu'nun en büyük alışveriş merkezinde yüzde 70'lere varan indirimler, ikramlar, sıra geceleri ve mehteran takımına ek olarak kent merkezinde ve mağazalarda sıcak bir ilgiyle karşılanan İranlılar, Erzurum'u çok sevdi. Tur şirketleri ile gerçekleştirilen anlaşmalar sayesinde bundan böyle karayolu ile farklı şehirlere giden turistler, Erzurum'da alışveriş molası verecekler. Ayrıca gelenekselleştirilmesi planlanan Doğu Anadolu Alışveriş Festivali, bu yıl Mart ayında 2. kez, çok daha iddialı etkinlikler ile hayata geçirilecek.

Organizasyonları ve işletmecilikteki başarısının yanı sıra şıklığı ile beğeni toplayan Erzurum MNG binasında, her ay iç dekorasyona, etkinliklerin temasına, değişen mevsimlere ya da mekânın ruhuna uygun zarif dokunuşlar yapılmakta. Her zaman yenilik arayan ziyaretçilerine aradıkları konforlu alışveriş keyfini, bol seçeneği ve seçkin markaları bir arada sunan MNG, Doğu Anadolu halkının kendisine göstermiş olduğu ilgiyi hak ettiğini her gün yeniden tazelediği kaliteli çizgisi ile kanıtlıyor.