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26 Ağustos 2018 09:45

Doğubayazıt’ta şehit düşen teğmen, Erzurum’dan törenle uğurlandı

Bayramın birinci günü Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve bugün hastanede şehit düşen Teğmen Celal Dağlı, Erzurum’da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara’ya gönderildi.

Doğubayazıt’ta şehit düşen teğmen, Erzurum’dan törenle uğurlandı

26 Ağustos 2018 09:45


Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken ağır yaralanan Teğmen Celal Dağlı, tedavi gördüğü Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde şehit düştü.


Şehit teğmen için Erzurum Hava Meydan Komutanlığında askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit Teğmen Celal Dağlı, askeri uçakla memleketi Ankara’ya uğurlandı.


Mehmet ve Aysel çiftinin 5 çocuğundan ortancası olan Şehit Teğmen Celal Dağlı’nın 25 yaşında ve nişanlı olduğu belirtildi.




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