Doğubayazıt’ta şehit düşen teğmen, Erzurum’dan törenle uğurlandı

Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken ağır yaralanan Teğmen Celal Dağlı, tedavi gördüğü Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde şehit düştü.

Şehit teğmen için Erzurum Hava Meydan Komutanlığında askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit Teğmen Celal Dağlı, askeri uçakla memleketi Ankara’ya uğurlandı.

Mehmet ve Aysel çiftinin 5 çocuğundan ortancası olan Şehit Teğmen Celal Dağlı’nın 25 yaşında ve nişanlı olduğu belirtildi.