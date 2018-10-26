Doğu'da kar köy yollarını ulaşıma kapattı

Bölgede, Palandöken üzerinden alternatif olarak ulaşımın Erzurum-Tekman Karayoluyla birlikte 50'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

Bugün sabah saatleri itibariye bölge illerinden Erzurum, Kars, Ardahan şehir merkezleri ile Ağrı, Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

“50 köy yolu ulaşıma kapandı”

Kar yağışı kısa sürede zemini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının yoğun olduğu güzergahlardan Erzincan Çayırlı'da 5, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 10 olmak üzere toplam da 17, Erzurum ve Ardahan'da 33 olmak üzere toplam da 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Palandöken Dağının arka kısmından ulaşımın sağlandığı Tekman Karayolu da ulaşıma kapandı. Bu güzergahta ilerleyen sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerde zor anlar yaşadı. Palandöken Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

“Doğu Anadolu Bölgesi için yağış uyarısı”

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesi için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, havanın sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağını bildirdi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşmesi beklenilen bölgede, söz konusu yağışların gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.