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Doğu'da kar, tipi

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mahalle yolları birer birer yeniden ulaşıma açılıyor.


Bölgede kar ve tipi dolayısıyla 300'e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da kapanan mahalle yolları Kırsal Hizmetler Daire Baskanlığı ekiplerince yeniden açıldı. Ekipler, gün boyu aralıksız çalışma yaparak bazı noktalarda yaklaşık 1 metreyi bulan karla kaplı yolları ulaşıma açtı.


Erzurum'un Horasan ilçesi Kadıcelal köyüne bağlı Çayanyurdu mezrasında 4 gün önce öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde çıkan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Köyde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken hayvanlarına bakmaya giden köylüler aşırı yağış ve şiddetli fırtınada ilerlemekte güçlük çekti.


Öte yandan, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve çevresinde aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçeceğini, bildirdi.


Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini vurgulayan uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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