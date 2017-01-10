Doğu’da kar yağışı ve soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı kar yağışı etkili olurken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 dereceyle Kars’ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı ve yer yer pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 18, Ağrı’da 15, Iğdır’da 11, Ardahan’da 9, Erzurum’da 5 ve Erzincan’da 6 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı’da 52, Erzurum’da 29, Iğdır’da 9, Erzincan’da 4, Ardahan ve Kars’ta 18 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile sis nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erzurum’da belediye işçileri kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.