Doğu'da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ile Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer sis bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 5, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da 3, Iğdır'da 1 derece olarak ölçüldü.

Bölgede soğuk havanın etkisiyle araçların camları buzla kaplandı.