Doğu'da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Erzurum'da 2 ve Ağrı'da 3 derece, Erzincan ve Iğdır'da ise 1 derece olarak ölçüldü.

Bölgede soğuk havanın etkisiyle araçların camları buzla kaplandı.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Öte yandan Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı yapılarak, “Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ile birlikte sürücülerin, zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde tarım ile uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.