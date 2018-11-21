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Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da eksi 5 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması bekleniyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.


Özellikle akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenen bölgede Erzincan ve Iğdır ise aralıklarla yağmurlu olacak.


Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 2, Ardahan ve Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 5 derece ölçüldü.

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