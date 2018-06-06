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06 Haziran 2018 14:21

Doğu’nun en büyük Arkeoloji Müzesi Erzurum’da yapılıyor

Doğu Anadolu turizmine büyük katkı sağlaması beklenen tamamlandığında Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi unvanını alacak olan Erzurum Arkeolojik Müzesinin inşaatına hızla devam ediliyor.

Doğu’nun en büyük Arkeoloji Müzesi Erzurum’da yapılıyor

06 Haziran 2018 14:21


Erzurum Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen proje kapsamında 3 blok halinde planlanan projede sergi alanları, fuaye alanları, laboratuvar ve tarihi eser depoları bulunuyor.


Uygulanan proje Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi olmakla birlikte, projesiyle de Avrupa’da ödül kovalıyor.


Modern ve Türk tarihini birlikte yansıtan mimarisiyle akıllı bina özelliğine sahip yapı bölge turizmine büyük katkıda bulunacağı öngörülüyor.


İnşaat alanında izlenimlerde bulunan Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz Erzurum Arkeoloji Müzesinin Doğu Anadolu Bölgesinde Kültürel faaliyetler açısından önemli bir proje olduğunu vurgulayarak “Erzurum’da ki kültür projelerimiz sırayla birer birer yürümeye başladı. Şuan da Doğu Anadolu’nun en büyük Türkiye’nin sayılı müze projelerinden birisi olan Erzurum Arkeoloji Müze Projesi inşaatında bulunuyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisinde yapılan bir inşaat. Bu inşaat 2019 yılı sonunda bitecek ve Erzurum Doğu’nun en büyük müzesine sahip olacak. 3 kümbetler mevkiindeyiz tarihi bir alanda şehrin göbeğindeyiz. Projenin burada olması çok önemli Yakutiye Belediyemiz bize böyle bir imkan verdi. Şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi unvanını alacak olan Erzurum Arkeoloji Müzesi 2019 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması bekleniyor.




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