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02 Temmuz 2018 10:05

Doğu’nun en büyük Kültür Merkezi Erzurum’da yapılacak

Doğunun en büyük Arkeoloji Müzesi ve yine doğunun en büyük İl Halk Kütüphane binasının inşası devam ederken müjdeli bir haber daha geldi.

Doğu’nun en büyük Kültür Merkezi Erzurum’da yapılacak

02 Temmuz 2018 10:05

Şimdi de Doğu’nun en büyük Kültür Merkezi Erzurum’da yapılacak.


Havuzbaşında bulunan kültür merkezi 2012 yılında yıkılmış ve geçen zaman içerisinde yenisi bir türlü yapılmamıştı. Bu arada 2014 yılında çıkan bir yangında Erzurum Devlet Tiyatroları sahnesi yanmış ve tiyatro faaliyetleri geçici olarak Sağlık İl Müdürlüğüne ait bir salonda devam ediyor.


Erzurum’da büyük bir eksikliği hissedilen yeni Kültür Merkezi 3 kümbetler mevkiinde, Yakutiye Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yapılacak olup, Türkiye’nin en büyük tiyatro salonlarından birine sahip , idari binaları ve kurs atölyeleri ile donatılmış modern görüntüsü ile kültür şehri olan Erzurum’a yakışır bir eser kazandırılmış olacak.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Kültür Merkezi inşaatı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl yatırım programına alındığı, ödeneğinin ayrıldığı ve tahminen 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete başlayacağı belirtiliyor.




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