Doğu’nun Oskarları sahiplerini buldu

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, önceki gün vefat eden Gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu adına ithaf ettiği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda dereceye giren gazetecileri ödüllendirildi.

Erzurum, Bayburt, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’da görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Sway Otel’de gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmaların ardından Erzurum’un tanıtımına katkıları, Gazeteciler Cemiyeti ve basına desteklerinden dolayı AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Fikret Akbaş, MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer ile ‘Yılın Kültür Sanat Programı’ Yare Söyle programıyla Sanatçı Nurullah Akçayır’a teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaketleri DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve TGK Onursal Başkanı Nazmi Bilgin verdi.

Ödül programına, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı Nazmi Bilgin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaattin Arslan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı, Erzurum bölge illerinden yerel ve yaygın basın kuruluşlarının yöneticileri ile gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Sayıl Narmanlıoğlu’nun vefatı sebebiyle törenin müzik ve eğlence kısmı iptal edildi.

Öte yandan törende değişik dallarda çok sayıda 28 gazeteci ödül aldı. Ödül kazanan gazeteciler şöyle:

Mithat Turgutcan Yaygın Haber Dalı

Erzurum-AA - Yunus Okur (Köy çocuklarını müzik ve sporla okullu yaptı)

Kars - AA - Cüneyt Çelik - (FETÖ üyeleri önemli bilgileri ekmek arasına saklamış)

Ümit Kılıç Yerel Haber Dalı

Erzurum - Pusula - Onur Sağsöz - (İnsanlığın yetiştiği yerde insanlık öldü)

Ardahan - Süreç - Deniz Başlı - (Vefasızlık bu olsa gerek)

Sebahattin Yılmaz Fotoğraf (Yaygın) Dalı

Erzurum - AA - Fahrettin Gök - (Demokrasi nöbetleri)

Erzurum - İHA - Özge Bozo - (Selden kurtulmak isterken)

Cemal Çelebi Haber Fotoğrafı

Kars - AA - Hüseyin Demirci - (Mehmetçik kış mesaisinde)

Yusuf Şenocak Çevre Fotoğrafı

Ağrı - İHA - Ahmet Genç - (Kar manzarası)

Tevfik Akan Yaşam Fotoğrafı

Ardahan - İHA - Olgun Yıldız - (Camlar buz tutunca)

Sadık Engin Spor Fotoğrafı

Erzurum - Milletin Sesi - M.Cem Bakırcı - (Duaları kabul oldu)

Seracettin Avar İnternet Yayıncılığı

Erzincan Medya - Yasin Köz - (Damlaya damlaya gönül bağı kurdular)

Cihat Güngör İnternet Köşe Yazısı

Erzurum Olay - Esat Bindesen - (Rıdvan Dilmen’e cevabımdır)

Kemal Alyanak Sayfa Düzeni Dalı

Erzurum - Pusula - Ahmet Aygün - (5 Eylül 2016 tarihli birinci sayfa)

Adnan Vangölü Röportaj Dalı

Bayburt Postası - Murat Okutmuş - (Koskoca bir kültürle yoğrulan koca bir ömür)

Erzurum Yaşam - Metin Uşun - (Bir logoyla başladı, modanın gözdesi oldu)

Durdemir Bilirdönmez- Tv Haber/ Görüntü

Erzurum - İHA - Ahmet Akbuğa - (Meydan muharebesi değil aşiret kavgası)

TRT- Erzurum - Ertaç Koçak - (Elektriğin zorlu serüveni)

Kars-A Haber - Bedir Altunok - (Kaşarla yuvarlandılar)

Kars - İHA - Işık Çapanoğlu - (Ördek kaçtı dalgıç kovaladı)

Erzurum - AA - Sagip Sezginer - (Elektrik arızalarına atlı müdahale)

Erzincan - AA - Yakup Bakar - (Kazada kaybolan gözünü aradı)

Celal Kaçtıoğlu Tv Program(Yaygın) Dalı

TRT Erzurum - Müslim Demircan - (Elektriğin zorlu serüveni)

Temel Aydın Tv Program(Yerel)

Kardelen Gündem Özel Ayhan Türkez - Esat Bindesen - (Demokrasi Kahramanları)

Hasan Ali Kasır Radyo Programcılığı(Yaygın) Dalı

TRT Erzurum Radyosu -Hafize Batmaz Doğu’nun sesi

Galip Tutar Dergi Haber Yayıncılığı Dalı :Erzurum Aktüel - Mehmet Akif Özsoy

Yücel Söztutan Teşvik Ödülü: Bayburt - İHA - Beşir Kelleci

Hüseyin Uray Haber Teşvik Ödülü :Kardelen TV- Duygu Şahin