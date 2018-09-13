Doğunun sınır taşı Erzurum'un Eskiçağ Kaleleri kitabı yayınlandı

Dr. Alpaslan Ceylan ve Doç.Dr. Yavuz Günaşdı tarafından hazırlanan “Erzurum'un Eskiçağ Kaleleri” adlı araştırma kitabı yayınlandı.

Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Ceylan, şunları söyledi; “1998 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Atatürk Üniversitesi ve TTK'nın desteği ile geniş bir ekip tarafından Erzurum - Erzincan - Kars ve Iğdır'da yüzey araştırmaları yapmaktayız. Bu yüzey araştırmaları esnasında çok sayıda arkeolojik yerleşme, kale, kaya mezarı, yazıt ve Erken dönem Türk kültürüne ait veri topladık. Kazı ve yüzey araştırmalarımız sonucunda Erzurum ile ilgili olarak çok sayıda makale, bildiri ve kitap yayınlanmıştır. Kuzeydoğu Anadolu'nun çatısı durumundaki Erzurum, Eskiçağdan günümüze birçok kavmin hâkim olmak istediği, Kafkaslar ile Anadolu arasında çok stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu konumundan dolayı Tunç Çağı'ndan itibaren sürekli yerleşim gören bir bölge olmuştur. Yüksek rakıma sahip olan bu şehirde yaşayan Eskiçağ toplumları, yüksek yerlere kaleler inşa ederek kendi hayatlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Daha önce ve şimdi yapmış olduğumuz çalışmalarımızın Erzurum ile ilgili olan askeri ve savunma yapılarını yani, kaleleri bu kitapta topladık. Eskiçağın önemli savunma yapıları olan kaleleri içeren bu kitapta okuyucular, bölgenin erken tarihi ile ilgili önemli bilgiler bulacaktır. Yayınlamış olduğumuz diğer eserlerle birlikte bu çalışma, bölgenin Eskiçağ tarihi bakımından büyük bir önem arz etmekte ve gelecek nesiller için kaynak eser olma özelliği taşımaktadır. Bölgedeki tarihi ve arkeolojik araştırmalarımız bütün hızı ile devam etmektedir. Bu vesile ile kitaplarımızın yayınlanmasında ve kamuoyu ile buluşmasında Doğu Anadolu'nun her alanda lokomotifi sayılan ve köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesi'ne ve rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya çok teşekkür ederiz”.