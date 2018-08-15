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15 Ağustos 2018 09:03

Doğuştan engelli Ömer’in tek hayali kendi parasını kazanabilmek

Erzurum’da doğuştan fiziksel engelli olarak dünyaya gelen Ömer Dur kendi parasını kazanacağı bir işte çalışmak istiyor.

Doğuştan engelli Ömer’in tek hayali kendi parasını kazanabilmek

15 Ağustos 2018 09:03


Erzurum Abdurrahman Gazi Mahallesinde yaşayan Ümmühan Dur ve Talat Dur’un 3 çocuğundan en büyüğü olan 24 yaşında ki Ömer Dur doğuştan fiziksel engelli.


2 ayağı ve bir kolu olmadan dünyaya gelen Ömer bilgisayar, telefon, tablet ve televizyon gibi elektronik aletleri tek eliyle kullanabiliyor. Kendisine özel yapılan bardak ve çatalla da yemek yiyip su içiyor.


Ömer kendisine verilen akülü araçla her gün evine 3 kilometre uzaklıkta olan kahvehaneye arkadaşlarının yanına giderek vakit geçiriyor. Aynı zamanda Hilal Kent Anadolu Lisesinden mezun olan Ömer işe girebilmek için KPSS sınavına da girdi.


Engelli olmasının hayata olan bağını koparmadığını ifade eden Ömer Dur, “ Boş zamanlarımda genellikle evde oluyorum bazı zamanlar arkadaşlarımla dışarıya çıkıyorum. Ben bana uygun kamuda yapabileceğim bir iş istiyorum. Giriş çıkışları bana uygun bir yer olursa daha rahat olurum her ne iş olursa devlette yapmaya hazırım. Yapamayacağım, çabalayamayacağım hiçbir iş yoktur bilgisayar sertifikam var bilgisayarlı bir işte olsa yaparım yeter ki iş olsun kendi paramı kazanayım. Fiziksel olarak engelli olabilirim ama engelli olmam hayatta ki hiçbir bağımı koparmadı. Ben Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün büyüklerimizden iş için yardım istiyorum ” şeklinde konuştu.


Ömer ile gurur duyduğunu ve isteklerini yerine getirmek için hep çaba sarf edeceklerini ifade eden anne Ümmühan Dur ise, “ Ömer doğuştan engelli genetik bir rahatsızlık değil. Biz elimizden geldikçe bütün imkanları sağladık Ömer’e hiçbir şeyden eksik bırakmadık. Ömer çok çalışkan ve neşeli bir insan her hangi bir eksiği yok sadece kendi parasını kazanmak istiyor. Ömer çok azimli bir çocuk onunla gurur duyuyoruz eminim bu isteğini de yapacaktır“ dedi.




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