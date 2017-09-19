Dolandırıcı amca oğulları kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi’nde tek başına yaşayan 77 yaşındaki Şakibe G. isimli yaşlı kadın, dolandırıcıların hedefi oldu. Yaşlı kadını arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, “Banka hesaplarınız PKK terör örgütü adına kullanıldı. Bir kuyumcudan da ziynet eşyası ve para çalındı. Çalınan para ve ziynet eşyalarıyla elinizdekilerin karşılaştırılması gerekiyor” diyerek oturduğu adrese gelecek sivil polise kendisine ait altın ve paraları vermesini istedi. Yaşlı kadın bir süre sonra evine gelen polis sandığı dolandırıcıya altın ve paralarını teslim etti.

Dolandırıcılık Büro ekipleri kıskıvrak yakaladı

Olay esnasında bölgede takip yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gözcülük yapan ve binadan çıkan iki dolandırıcıyı kovalamaca sonucu üzerlerindeki para ve altınlarla kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.A. ve H.A. isimli amca oğlu olan dolandırıcılar, adliyeye sevk edildi.