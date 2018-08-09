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09 Ağustos 2018 11:03

Dondurma yöntemiyle elde edilen gebelik

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.

Dondurma yöntemiyle elde edilen gebelik

09 Ağustos 2018 11:03

Dr. Bülent Berker, dondurma yöntemiyle elde edilen gebelik hakkında bilgi verdi.


Dr. Bülent Berker, “Uygulanmaya başlandığı günden itibaren Dünya genelinde çocuk sahibi olamayan birçok çiftin ilgi odağı haline gelen Tüp Bebek Tedavisi, günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Yaşanan gelişmeler ışığında Erkek Kısırlığı rahatsızlığında getirdiği yeni çözümler Tüp Bebek Tedavisi’ni daha da ilgi çekici hale getirmiştir. Tedavinin bulunmasından önceki dönemlerde çoğu kadın için çözülmesi zor bir sorun olan Tüp tıkanıklığı sorununa getirdiği yeni çözümler de tedavi ihtiyacı olan kadınlar için bu yöntemi cazip hale getirmiştir” dedi.


Az sayıda Embriyo transferinin çoğul gebelik oranının düşürdüğünün farkına varılmasından sonra Embriyo Dondurma işlemi gündeme gelmiş ve çok geçmeden giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem haline geldiğini ifade eden Dr. “İlerleyen gelişmeler sayesinde Vitrifikasyon yöntemi bulunmuş ve bununla birlikte taze Embriyo transferiyle elde edilen Gebelik oranlarıyla aynı sonuçlara ulaşabilmek mümkün olmuştur. Bu yöntemin uygulandığı Kliniklerde “Toplam Gebelik Oranı” ile daha fazla transfer uygulanarak mali açıdan da başarı sağlanabilmektedir. Dondurma yöntemine bakış ve kanser hastalarının uygulamadan yararlanma durumudur. Geliştirildiği tarihten itibaren özellikle Kanser hastaları, Kemoterapi ve Radyoterapi uygulamalarına maruz kalan hastalar, evlenmemiş kişiler ve üreme kapasitesi azalan kadınlarda uygulanan Embriyo Dondurma yöntemi, günümüzde normal embriyo transferiyle aynı oranda başarı yakalayabilme özelliğine erişmiştir. Dondurma yöntemi üzerinde yapılan araştırmalar son hızla sürmekte, ABD ve İtalya’da bulunan araştırmacıların oluşturduğu ortak bir programla tedavinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır” açıklamalarından bulundu.




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