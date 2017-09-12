Dönüşümden Yukarı Mumcu Camii de nasiplenecek

Çalışmalar kapsamında Atatürk Evi ile yan yana bulunan Yukarı Mumcu Camii de kaldırılarak başka bir noktada inşa edilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir merkezinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin tarihi ve kültürel değere sahip eserlerini de gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. Bu bağlamda Yukarı Mumcu Mahallesi’nde bulunan Yukarı Mumcu Camii’ni de taşıyacaklarını açıklayan Başkan Sekmen, bu bölgede halihazırda devam eden çalışmaların olduğuna dikkati çekerek, "Bu camimiz Atatürk Evi’nin hemen bitişiğinde bulunuyor. Burası tarihi ve kültürel öneme sahip mekanlarımız arasında yer alıyor. Biz buradaki camiyi aynı bölgede farklı bir noktaya taşıyacağız. Böylece hem oradaki yolu genişletmiş olacağız, hem de Yukarı Mumcu Camii’ni sıkışmış olmaktan kurtaracağız. Bu çalışma sayesinde ayrıca Atatürk Evi’nin etrafı da açılmış olunacak. Dolayısıyla turistik ve kültürel bir değere sahip bu bölge çok daha göz kamaştırıcı bir hal almış olacak" diye konuştu.

MARKA ŞEHİRLERDE MARKA PROJELER UYGULANIR

Şehir merkezinde yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmalarında esas aldıkları ölçünün tarihi ve kültürel dokuyu korumak olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un tarihi eser çeşidi bakımından nitelikli bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalarla bu niteliği gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti. Aynı zamanda bu çalışmalarla şehir merkezindeki çirkin yapılaşmayı da ortadan kaldırdıklarını söyleyen Başkan Sekmen, "Erzurum artık tarihiyle, zengin kültürel geçmişiyle, kış sporları, tabii ve doğal güzellikleriyle marka bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Böylesine marka bir şehirde de, marka niteliğinde prestij projeler uygulamak gerekiyor. Amacımız şehrin tarihi ve kültürel dokusunu muhafaza ederek estetiği ön plana çıkarmak ve şehrimizin cazibesini artırmaktır." ifadelerini kullandı.

YUKARI MUMCU CAMİİ...

Erzurum Yukarı Mumcu Mahallesindedir. Camiin herhangi bir kitabesi yoktur. H.1065/M.1655 tarihli vakfiyesinden Hacı Süleyman isminde bir hayırseverin yaptırmış olduğu anlaşılmaktadır. Cami çok sonra Timar tezkerecisi Ömer Efendi tamir ettirmiştir. Küçük olan camii kare planlıdır. Dört ahşap direkli ve tavanı ahşap örtülü, üstü çatı kaplamalıdır. Tavanın orta kısmı kırlangıç örtünün basit bir uygulaması ile ele alınmış, iki kademe ile düz tavan şeklinde nihayetlenmiştir. Caminin taş mihrabı mukarnas kavsaralıdır. Caminin kuzeybatısında yer alan ahşap minaresi sac kaplıdır.

Öte yandan Yukarı Mumcu Mahallesi sakinleri de, Atatürk Evi’nin bulunduğu bölgenin son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı bu çalışmanın, söz konusu güzergahın yıldızını daha da çok parlatacağını dile getirdiler. Mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ederek, kentsel dönüşüm çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.