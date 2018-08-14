DOSİAD: ‘Cumhurbaşkanımızın ufkundayız’

Bunda imanımız bütün, buna inancımız tamdır.’ açıklamasını yaptı.

DOSİAD DEKLARASYONU

Merkezi Erzurum’da bulunan Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) yönetimi tarafından kaydedilen deklarasyonda, ABD tarafından sahneye konulan yaptırım ve bununla amaçlanan Türkiye ekonomisini çökertme operasyonunun milli irade indinde teneffürle karşılandığı kaydedilerek, ‘Atsız’ın ‘Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur’ dizesi manasında bu oyunun senarist ve oyuncularını telin ediyoruz.’ denildi.

YERLİ VE MİLLİ KAYDI

Açıklamada, ‘Türkiye 21’inci yüzyılın ilk döneminde gerçekleştirdiği, sosyal ve ekonomik boyuttaki öze dönüş çıkışıyla küresel ezberleri bozmuş, ihanet odaklarının figüranı oldukları, muhteşem bir maziyi üstlenen Türk Milletini dizayn etme çabalarını boşa çıkarmıştır. Aynı odaklarca sahnelenmeye çalışılan bu yeni ‘dolar’ oyun da fiyasko ile sonuçlanacak, Türkiye ‘Yerli ve Milli’ anlayış, Türk Milleti ecdat ruhuna uygun ‘bir ölür bin diriliz’ duruşuyla yine ezber bozacaktır. ‘ kaydı düşüldü.

CUMHURBAŞKANIMIZIN UFKUNDA SADIĞIZ

‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı ve alacağı tüm kararlara DOSİAD olarak sadakatle uyacağız’ kaydının düşüldüğü açıklamada, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın, ihanet odakları tarafından işletilmeye çalışılan yeni sürece değgin, ‘Bunun adı Türkiye’ye operasyon çekmektir. Operasyonun amacı da ülkemiz ekonomisin savunma mekanizmalarını etkisiz hala getirerek Türkiye’yi finanstan başlayıp siyasete kadar tüm alanlarda teslim almaktır. Türkiye’ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. İlan ediyoruz: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz. İhracatımızı arttırmaya devam edeceğiz.’ vurgusunu yürekten paylaşıyoruz. ‘ ifadesi kullanıldı.

İLAHİ HÜKÜM

Bakara Suresinde bulunan bir ayeti kerimeye yer verilen açıklamada, ‘Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.’ İlahi hükmüne ruhunu ve nefsini teslim etmiş aziz Türk Milleti bu hain planı da alt üst edecek, vicdan yoksunu insanlık şarlatanlarının yaptıkları ayaklarına dolaşacak, olumsuz gibi görünen bu suni süreç sonunda Türkiye öze dönüş kararlılığı içinde gerek sosyal ve gerekse ekonomik boyutta yerli ve millide buluşacak, böylelikle bu şerden hayır doğacaktır. ‘ denildi.

EKONOMİDE MİLLİ DİRİLİŞ İÇİN YENİ FIRSAT

Açıklamada, ‘Olumsuz gibi görünse de, dolar dayatması bizim kendi değerlerimize dönüşümüz, üretimde yerli ve milliye yönelmemiz, kendi gücümüzü fark etmemiz açısından yeni bir fırsattır. Mesele bu dayatma karşısında ortak bir akıl ve müşterek bir imanla durmak, ‘hayatını dolarlaştıranlar’, akıl ve vicdanlarını kura terk etmiş olanların tezgahına düşmemektir. Dünyaya dolarla bakanların gözlerini kör etmek zamanıdır. İmanlarını dolarla değiştirenlerin saflardan çıkarılma vaktidir. ‘ kaydına yer verildi.

SAMİMİYET ÇAĞRISI

Herkes ve her kesime samimiyet çağrısının yapıldığı deklarasyonda, ‘Dolar bozdurmak şeklindeki eylemlerde herkes samimi olmalı, tribünlere oynayanlarla, milli ekonomi için yüreğini, varlığını ortaya koyanlar artık ayrılmalıdır. Zaman konjonktüre uygun düşmek adına hoş geçim zamanı değil, Türk Milleti için, Çanakkale ve Aziziye ruhuyla varlıktan geçme zamanıdır. ‘İman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ diyen aziz ecdadın torunları olduğumuzu içtenlikle ortaya koyma zamanıdır. ‘ vurgusu yapıldı.

VEFA VE SADAKAT

Açıklamanın son bölümünde, ‘Yüce Türk Milleti, küresel akla bir vicdan, haysiyet ve milli vakar adamı, asrın lideri olarak kaydedilen Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümekte kararlı, ufkunda buluşmak noktasında azimlidir. Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Sayın Cumhurbaşkanımızın ihanet odaklarına karşı sergilediği destansı duruşta yol arkadaşı olma kararlılığındadır. DOSİAD bu yolda vefa ve sadakatten ayrılmayacağını kamuoyuyla paylaşır.’ denildi.