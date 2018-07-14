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14 Temmuz 2018 17:35

Dr. Fatih Kacıroğlu “Devletimizin yanındayız”

Erzurum Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Dr. Fatih Kacıroğlu “Devletimizin yanındayız”

14 Temmuz 2018 17:35

Fatih Kacıroğlu, 15 Temmuz darbe girişimin yoldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Dr.Fatih Kacıroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milli birlik, tam bağımsızlık şuuruyla vesayete karşı duruşun, millet için devlet/devlet için millet anlayışının destanı olan 15 Temmuz Kıyamı’nın ikinci yıl dönümündeyiz. Şanlı ecdadımız Osmanlı’nın son dönemlerinden son alçak kalkışma olan 15 Temmuz kalkışmasına kadar emperyalistlerin güdümünde birçok darbe gerçekleştirildi. Bu darbeler, tarihi şan ve şerefle dolu Necip Milletimizin refah ve huzurunu katletmeye yönelik girişimler olmuş, milletimizin ve devletimizin yükselişini zaman zaman durdurmuştur.


15 Temmuz, tüm emperyalist güçlere, onların maşası Fetö terör örgütüne millet kıyamının indirdiği tokat olarak şanlı tarihimize altın harflerle düşülmüş not olmuştur.


15 Temmuz kutlu dirilişin müjdesi olmuştur. 15 Temmuz 7’den 70’e milletimizin mensuplarının bir bütün olarak devletimize, tam bağımsızlığa, demokrasiye sahip çıkışının resmi olmuştur.


Mel’un darbe kalkışması gecesi, darbeye karşı ilk tepki veren açıklamayı yapan meslek odası ve sivil toplum örgütü olan Erzurum Tabip Odası mensubu olarak da ayrıca gururluyuz.


Mel’un darbe kalkışmasına karşı Millet Kıyamı’nda vefat eden tüm şehitlerimize Allahü Teala’dan rahmet diliyoruz. Cennette makamları yüksek olsun. Gazilerimize ve mel’un kalkışmaya karşı direnen milletimiz mensuplarına minnettarlığımızı arz ediyoruz.


“Tefrika girmeden bir millete düşman giremez


Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” düsturu ile devletimizin ve milletimizin karşısında olan Fetö başta olmak üzere tüm terör örgütlerine ve emperyalist güçlere karşı bir bütün olduğumuzu haykırıyor her zaman ve her şartta “Devletimizin yanındayız!” diyoruz.”




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